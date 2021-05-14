Лидер Ливерпуля отказался пожать руку Клоппу после победы над МЮ – Юрген объяснил эпизод

Вчера, 13 мая, "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в рамках перенесенного поединка 34-го тура АПЛ (2:4). После финального свистка нападающий "красных" Садио Мане не захотел пожать руку менеджеру команды Юргену Клоппу. Сенегалец покачал головой и прошел мимо немца. Игрок вышел на поле на 74-й минуте встречи.

"Нет никаких проблем. Вчера в конце тренировки я решил, что выпущу на поле Диогу Жоту. Парни привыкли, что я все объясняю, однако на этот раз у нас не было на это времени. Все в порядке".

"Отличный матч, именно такими должны быть дерби. Хороший момент, чтобы добыть свою первую победу на "Олд Траффорд" в качестве менеджера. Я бы даже сказал – отличный. Нам была необходима эта победа, мы ее заслужили. Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Постепенно мы забрали игру под свой контроль".

"There is no problem there..." ????



Jurgen Klopp explains why Sadio Mane refused to shake his hand at FT at Old Traffordpic.twitter.com/CM1U2Vynm4 — Sky Sports (@SkySports) May 14, 2021

"Манчестер Юнайтед" в 36 поединках АПЛ набрал 70 очков и занимает второе место в зачетном рейтинге первенства. "Ливерпуль" (60 баллов) поднялся на пятую строчку, у "красных" есть матч в запасе.