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Лидер Ливерпуля отказался пожать руку Клоппу после победы над МЮ – Юрген объяснил эпизод
Вот это поворот
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 13 мая, "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в рамках перенесенного поединка 34-го тура АПЛ (2:4). После финального свистка нападающий "красных" Садио Мане не захотел пожать руку менеджеру команды Юргену Клоппу. Сенегалец покачал головой и прошел мимо немца. Игрок вышел на поле на 74-й минуте встречи.
"Нет никаких проблем. Вчера в конце тренировки я решил, что выпущу на поле Диогу Жоту. Парни привыкли, что я все объясняю, однако на этот раз у нас не было на это времени. Все в порядке".
"Отличный матч, именно такими должны быть дерби. Хороший момент, чтобы добыть свою первую победу на "Олд Траффорд" в качестве менеджера. Я бы даже сказал – отличный. Нам была необходима эта победа, мы ее заслужили. Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Постепенно мы забрали игру под свой контроль".
"There is no problem there..." ????— Sky Sports (@SkySports) May 14, 2021
Jurgen Klopp explains why Sadio Mane refused to shake his hand at FT at Old Traffordpic.twitter.com/CM1U2Vynm4
"Манчестер Юнайтед" в 36 поединках АПЛ набрал 70 очков и занимает второе место в зачетном рейтинге первенства. "Ливерпуль" (60 баллов) поднялся на пятую строчку, у "красных" есть матч в запасе.
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