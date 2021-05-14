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Лидер Ливерпуля отказался пожать руку Клоппу после победы над МЮ – Юрген объяснил эпизод

Англия
(2 голосов)

Вот это поворот

Лидер Ливерпуля отказался пожать руку Клоппу после победы над МЮ – Юрген объяснил эпизод

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 13 мая, "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в рамках перенесенного поединка 34-го тура АПЛ (2:4). После финального свистка нападающий "красных" Садио Мане не захотел пожать руку менеджеру команды Юргену Клоппу. Сенегалец покачал головой и прошел мимо немца. Игрок вышел на поле на 74-й минуте встречи.

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"Нет никаких проблем. Вчера в конце тренировки я решил, что выпущу на поле Диогу Жоту. Парни привыкли, что я все объясняю, однако на этот раз у нас не было на это времени. Все в порядке".

"Отличный матч, именно такими должны быть дерби. Хороший момент, чтобы добыть свою первую победу на "Олд Траффорд" в качестве менеджера. Я бы даже сказал – отличный. Нам была необходима эта победа, мы ее заслужили. Мы здорово отреагировали на пропущенный гол. Постепенно мы забрали игру под свой контроль".

"Манчестер Юнайтед" в 36 поединках АПЛ набрал 70 очков и занимает второе место в зачетном рейтинге первенства. "Ливерпуль" (60 баллов) поднялся на пятую строчку, у "красных" есть матч в запасе.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед Садио Мане
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
14.05.2021 в 09:56
Это чистой воды расизм!!! Надо было Клоппу перед Сане на колени стать!!!!
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