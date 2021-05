Лидер Ливерпуля отказался пожать руку Клоппу после победы над МЮ – Юрген объяснил эпизод

Вчера, 13 мая, "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в рамках перенесенного поединка 34-го тура АПЛ (2:4). После финального свистка нападающий "красных" Садио Мане не захотел пожать руку менеджеру команды Юргену Клоппу. Сенегалец покачал головой и прошел мимо немца. Игрок вышел на поле на 74-й минуте встречи.

"There is no problem there..." ????



Jurgen Klopp explains why Sadio Mane refused to shake his hand at FT at Old Traffordpic.twitter.com/CM1U2Vynm4