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Тухель считает, что в "привозе" в матче с Арсеналом больше виноват защитник Челси, а не Жоржиньо

Англия
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Итальянец оправдан?

Тухель считает, что в "привозе" в матче с Арсеналом больше виноват защитник Челси, а не Жоржиньо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По информации авторитетного издания The Athletic, менеджер "Челси" Томас Тухель считает, что главный виновник единственного пропущенного гола в ворота "синих" в поединке с "Арсеналом" – это защитник Курт Зума.

Как сообщает источник, французский исполнитель получил нагоняй от немецкого специалиста в раздевалке. Тухель расстроен тем, что Зума принял ряд неправильных решений, о которых после финального свистка говорили многие эксперты.

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В эпизоде защитник вернул мяч Жоржиньо, который пребывал под давлением оппонентов, следствием этого стал "пас" итальянца в пустые ворота. Зума не разобрался, хотя имел варианты – он мог отдать передачу Кепе, Чилвеллу или Гилмору.

Будущее Курта в Лондоне – под вопросом, он может заплатить высокую цену за эту ошибку. Вполне вероятно, что француз не сыграет против "Лестера" в финале Кубка Англии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Томас Тухель Челси (Лондон) Курт Зума Жоржиньо Фрелло
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Источник:
The Athletic

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