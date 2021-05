Тухель считает, что в "привозе" в матче с Арсеналом больше виноват защитник Челси, а не Жоржиньо

По информации авторитетного издания The Athletic, менеджер "Челси" Томас Тухель считает, что главный виновник единственного пропущенного гола в ворота "синих" в поединке с "Арсеналом" – это защитник Курт Зума.

Как сообщает источник, французский исполнитель получил нагоняй от немецкого специалиста в раздевалке. Тухель расстроен тем, что Зума принял ряд неправильных решений, о которых после финального свистка говорили многие эксперты.

В эпизоде защитник вернул мяч Жоржиньо, который пребывал под давлением оппонентов, следствием этого стал "пас" итальянца в пустые ворота. Зума не разобрался, хотя имел варианты – он мог отдать передачу Кепе, Чилвеллу или Гилмору.

People may blame Jorginho or Kepa for the goal today but in reality Zouma Should of done wayyy better here pic.twitter.com/prY4I4G127