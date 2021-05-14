Манчестер Юнайтед намерен подписать полузащитника Атлетико

"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Атлетико" Маркосом Льоренте, пишет Mirror.

По информации источника, "красные дьяволы" готовятся сделать предложение по 26-летнему испанцу в размере 68 миллионов фунтов в летнее трансферное окно. Сообщается, что мадридский клуб пытается удержать футболиста и предлагает ему новый контракт на улучшенных условиях.

В сезоне-2020/21 Льоренте провел 43 матча за "Атлетико", на его счету 13 голов и 12 результативных передач.