  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед намерен подписать полузащитника Атлетико
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед намерен подписать полузащитника Атлетико

Англия
(1 голосов)

Льоренте может сменить клубную прописку

Манчестер Юнайтед намерен подписать полузащитника Атлетико

фото - laliga.com/ автор - неизвестен

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Атлетико" Маркосом Льоренте, пишет Mirror.

По информации источника, "красные дьяволы" готовятся сделать предложение по 26-летнему испанцу в размере 68 миллионов фунтов в летнее трансферное окно. Сообщается, что мадридский клуб пытается удержать футболиста и предлагает ему новый контракт на улучшенных условиях.

В сезоне-2020/21 Льоренте провел 43 матча за "Атлетико", на его счету 13 голов и 12 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Маркос Льоренте
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...