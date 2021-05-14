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Манчестер Юнайтед намерен подписать полузащитника Атлетико
Льоренте может сменить клубную прописку
фото - laliga.com/ автор - неизвестен
"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Атлетико" Маркосом Льоренте, пишет Mirror.
По информации источника, "красные дьяволы" готовятся сделать предложение по 26-летнему испанцу в размере 68 миллионов фунтов в летнее трансферное окно. Сообщается, что мадридский клуб пытается удержать футболиста и предлагает ему новый контракт на улучшенных условиях.
В сезоне-2020/21 Льоренте провел 43 матча за "Атлетико", на его счету 13 голов и 12 результативных передач.
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