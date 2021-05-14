Гвардиола: К трофеям привыкаешь, приятно выигрывать

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не планирует останавливаться на достигнутом.

"К трофеям привыкаешь, приятно выигрывать. Почему мы должны останавливаться? Почему мы не должны стараться прибавить и снова победить? Мы добиваемся результатов, но я все еще вижу вещи, которые нужно изменить", — цитирует Гвардиолу Goal.

Испанский специалист возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время "горожане" выиграли три чемпионата Англии, Кубок Англии, 3 Кубка лиги и два Суперкубка Англии.