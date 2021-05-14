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Гвардиола: К трофеям привыкаешь, приятно выигрывать

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Гвардиола: К трофеям привыкаешь, приятно выигрывать

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не планирует останавливаться на достигнутом.

"К трофеям привыкаешь, приятно выигрывать. Почему мы должны останавливаться? Почему мы не должны стараться прибавить и снова победить? Мы добиваемся результатов, но я все еще вижу вещи, которые нужно изменить", — цитирует Гвардиолу Goal.

Испанский специалист возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время "горожане" выиграли три чемпионата Англии, Кубок Англии, 3 Кубка лиги и два Суперкубка Англии.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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