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Лингард стал автором лучшего гола апреля в английской Премьер-лиге
Футболист стали и лучшим игроком месяца
Полузащитник "Вест Хэма" Джесси Лингард признан автором самого лучшего гола апреля в АПЛ, пишет официальный Twitter турнира.
Лучшим голом месяца признан мяч 28-летнего англичанина в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (3:2).
Отметим, что Лингард также был признан лучшим футболистом АПЛ в апреле. Полузащитник забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в минувшем месяце.
Not a bad month for @JesseLingard ???? ⚒️— Premier League (@premierleague) May 14, 2021
His stunning solo strike is April's @budfootball Goal of the Month ✨#PLAwards pic.twitter.com/mYZMyBYsim
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