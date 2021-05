Лингард стал автором лучшего гола апреля в английской Премьер-лиге

Полузащитник "Вест Хэма" Джесси Лингард признан автором самого лучшего гола апреля в АПЛ, пишет официальный Twitter турнира.

Лучшим голом месяца признан мяч 28-летнего англичанина в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (3:2).

Отметим, что Лингард также был признан лучшим футболистом АПЛ в апреле. Полузащитник забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в минувшем месяце.

Not a bad month for @JesseLingard ???? ⚒️



His stunning solo strike is April's @budfootball Goal of the Month ✨#PLAwards pic.twitter.com/mYZMyBYsim