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Лингард стал автором лучшего гола апреля в английской Премьер-лиге

Англия
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Футболист стали и лучшим игроком месяца

Лингард стал автором лучшего гола апреля в английской Премьер-лиге

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Полузащитник "Вест Хэма" Джесси Лингард признан автором самого лучшего гола апреля в АПЛ, пишет официальный Twitter турнира.

Лучшим голом месяца признан мяч 28-летнего англичанина в матче 30-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" (3:2).

Отметим, что Лингард также был признан лучшим футболистом АПЛ в апреле. Полузащитник забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в минувшем месяце.

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В статье: Джесси Лингард Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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