АПЛ. Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4. Похмелье  

“Ньюкасл” устроил игрокам “Манчестер Сити” чемпионский коридор, а добрый Пеп Гвардиола раздавал подарки. Свой дебютный матч за “Сити” провел 35-летний третий вратарь Скотт Карсон. Экс-кипер сборной Англии не стоял в воротах в матчах АПЛ десять лет, два года он грел лавку запасных в “Сити”. Также один из последних матчей за “горожан” провел центрбек Эрик Гарсия. Летом он вернется в “Барселону”. Получили место в старте Аке, Стерлинг, Жезус, Торрес.

Состав и стилистика игры “Ньюкасла” были предсказуемыми. 5-3-2, владение мячом не больше 20%. “Сороки” рассчитывали на контратаки и стандарты. Именно после углового был забит первый гол в матче. Подача Шелви, Крафт выиграл борьбу в воздухе у Аке и Канселу, и лишил Карсона шанса на клиншит. Затем Шелви мог удваивать счет, но его удар со штрафного приняла на себя перекладина.

3645 - Scott Carson is making his first Premier League appearance since May 2011 for West Brom (also against Newcastle at St. James' Park), with this gap of 3645 days being the longest between appearances for a goalkeeper in Premier League history. Restoration. pic.twitter.com/nOy1OxbGD8 — OptaJoe (@OptaJoe) May 14, 2021

“Сити” играл в полуспящем режиме, медленно разыгрывая свои треугольники. Голы были вопросом времени. Сначала Канселу пробил издали, и мяч рикошетом от Мерфи залетел в ворота, а через три минуты настоящую красоту исполнил Ферран Торрес, забив гол ударом скорпиона.

Но “Ньюкасл” отыгрался еще до перерыва. Аке сбил Жоэлинтона и сам бразилец реализовал пенальти.

После перерыва – снова качели. “Ньюкасл” забил третий и вышел вперед (вновь пенальти, в этот раз Уокер сбил Уиллока, Карсон потащил одиннадцатиметровый, но Уиллок добил мяч ворота), но через четыре минуты впереди вновь были гости. Хет-трик оформил Ферран Торрес. Сначала испанец замкнул прострел Жезуса с фланга, а затем добил мяч в ворота после отскока от штанги (удар Канселу).

Обе команды не имеют турнирных задач, поэтому концовка матча получилась не такой яркой. “Ньюкасл” не пытался атаковать массированно, “Сити” тоже был доволен. Но и так получилось интересно. Мало кто ожидал, что в этом матче будет забито семь голов. “Сити” не пропускал более трех голов с сентября. Не самый удачный дебют Карсона, но он ни в чем не виноват. И в любом случае “Манчестер Сити” победил.

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Манчестер Сити” 3:4

Голы: Крафт 25, Жоэлинтон 45+6 (пен.), Уиллок 62 – Канселу 39, Торрес 42, Торрес 64, Торрес 66

На 62-й минуте Уиллок не реализовал пенальти (вратарь)

“Ньюкасл”: Дубравка – Мерфи, Крафт, Фернандес (Гэйл 88), Дамметт, Ритчи (Шон Лонгстафф 84) – Уиллок, Шелви, Альмирон – Сен-Максимен, Жоэлинтон (Льюис 84)

“Манчестер Сити”: Карсон – Канселу (Менди 74), Аке, Гарсия, Уокер – Гюндоган, Родри, Силва – Стерлинг, Жезус, Торрес

Предупреждения: Ритчи 36, Шелви 59 – Родри 44, Канселу 56