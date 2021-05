АПЛ. Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4. Похмелье  

“Ньюкасл” устроил игрокам “Манчестер Сити” чемпионский коридор, а добрый Пеп Гвардиола раздавал подарки. Свой дебютный матч за “Сити” провел 35-летний третий вратарь Скотт Карсон. Экс-кипер сборной Англии не стоял в воротах в матчах АПЛ десять лет, два года он грел лавку запасных в “Сити”. Также один из последних матчей за “горожан” провел центрбек Эрик Гарсия. Летом он вернется в “Барселону”. Получили место в старте Аке, Стерлинг, Жезус, Торрес.

Состав и стилистика игры “Ньюкасла” были предсказуемыми. 5-3-2, владение мячом не больше 20%. “Сороки” рассчитывали на контратаки и стандарты. Именно после углового был забит первый гол в матче. Подача Шелви, Крафт выиграл борьбу в воздухе у Аке и Канселу, и лишил Карсона шанса на клиншит. Затем Шелви мог удваивать счет, но его удар со штрафного приняла на себя перекладина.

3645 - Scott Carson is making his first Premier League appearance since May 2011 for West Brom (also against Newcastle at St. James' Park), with this gap of 3645 days being the longest between appearances for a goalkeeper in Premier League history. Restoration. pic.twitter.com/nOy1OxbGD8