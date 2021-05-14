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АПЛ. Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4. Похмелье  

Англия
(1 голосов)

Хет-трик Феррана Торреса в результативном матче на Сент-Джеймс Парк

АПЛ. Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4. Похмелье  

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Ньюкасл” устроил игрокам “Манчестер Сити” чемпионский коридор, а добрый Пеп Гвардиола раздавал подарки. Свой дебютный матч за “Сити” провел 35-летний третий вратарь Скотт Карсон. Экс-кипер сборной Англии не стоял в воротах в матчах АПЛ десять лет, два года он грел лавку запасных в “Сити”. Также один из последних матчей за “горожан” провел центрбек Эрик Гарсия. Летом он вернется в “Барселону”. Получили место в старте Аке, Стерлинг, Жезус, Торрес.

Состав и стилистика игры “Ньюкасла” были предсказуемыми. 5-3-2, владение мячом не больше 20%. “Сороки” рассчитывали на контратаки и стандарты. Именно после углового был забит первый гол в матче. Подача Шелви, Крафт выиграл борьбу в воздухе у Аке и Канселу, и лишил Карсона шанса на клиншит. Затем Шелви мог удваивать счет, но его удар со штрафного приняла на себя перекладина.

“Сити” играл в полуспящем режиме, медленно разыгрывая свои треугольники. Голы были вопросом времени. Сначала Канселу пробил издали, и мяч рикошетом от Мерфи залетел в ворота, а через три минуты настоящую красоту исполнил Ферран Торрес, забив гол ударом скорпиона.

Но “Ньюкасл” отыгрался еще до перерыва. Аке сбил Жоэлинтона и сам бразилец реализовал пенальти.

После перерыва – снова качели. “Ньюкасл” забил третий и вышел вперед (вновь пенальти, в этот раз Уокер сбил Уиллока, Карсон потащил одиннадцатиметровый, но Уиллок добил мяч ворота), но через четыре минуты впереди вновь были гости. Хет-трик оформил Ферран Торрес. Сначала испанец замкнул прострел Жезуса с фланга, а затем добил мяч в ворота после отскока от штанги (удар Канселу).

Обе команды не имеют турнирных задач, поэтому концовка матча получилась не такой яркой. “Ньюкасл” не пытался атаковать массированно, “Сити” тоже был доволен. Но и так получилось интересно. Мало кто ожидал, что в этом матче будет забито семь голов. “Сити” не пропускал более трех голов с сентября. Не самый удачный дебют Карсона, но он ни в чем не виноват. И в любом случае “Манчестер Сити” победил.

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Манчестер Сити” 3:4

Голы: Крафт 25, Жоэлинтон 45+6 (пен.), Уиллок 62 – Канселу 39, Торрес 42, Торрес 64, Торрес 66

На 62-й минуте Уиллок не реализовал пенальти (вратарь)

“Ньюкасл”: Дубравка – Мерфи, Крафт, Фернандес (Гэйл 88), Дамметт, Ритчи (Шон Лонгстафф 84) – Уиллок, Шелви, Альмирон – Сен-Максимен, Жоэлинтон (Льюис 84)

“Манчестер Сити”: Карсон – Канселу (Менди 74), Аке, Гарсия, Уокер – Гюндоган, Родри, Силва – Стерлинг, Жезус, Торрес

Предупреждения: Ритчи 36, Шелви 59 – Родри 44, Канселу 56

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Ньюкасл
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.05.2021 в 00:08
Ну що, можна виявляється забивати з позиції крайнього лівого захисника? Декому достатньо однієї гри...
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