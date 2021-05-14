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Эмодзи обезьяны. Экс-игрок Шахтера стал жертвой расистских оскорблений в АПЛ
И они еще говорят о УПЛ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред получил расистские оскорбления в Инстаграме после матча АПЛ с "Ливерпулем" (2:4).
После матча бразилец получил обирды в комментариях к его последнем посту, который был опубликован в воскресенье, где он праздновал победу над "Астон Виллой".
Фред получил ряд сообщений оскорбительного характера, в том числе обиды на расовой почве и эмодзи обезьяны. Ранее он подвергался расистским оскорблениям в марте после вылета из Кубка Англии от "Лестера".
Расистские оскорбления в адрес Фреда недопустимы, и мы не хотим, чтобы это было в Инстаграме. Мы удалили ряд комментариев и приняли меры против учетных записей, из которых были отправлены сообщения.
Мы призываем людей использовать наши функции безопасности, в том числе фильтры комментариев и элементы управления сообщениями, которые могут значительно снизить вероятность обид, - сообщили в компании Facebook.
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