  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эмодзи обезьяны. Экс-игрок Шахтера стал жертвой расистских оскорблений в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмодзи обезьяны. Экс-игрок Шахтера стал жертвой расистских оскорблений в АПЛ

Англия
(1 голосов)

И они еще говорят о УПЛ

Эмодзи обезьяны. Экс-игрок Шахтера стал жертвой расистских оскорблений в АПЛ

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред получил расистские оскорбления в Инстаграме после матча АПЛ с "Ливерпулем" (2:4).

После матча бразилец получил обирды в комментариях к его последнем посту, который был опубликован в воскресенье, где он праздновал победу над "Астон Виллой".

Фред получил ряд сообщений оскорбительного характера, в том числе обиды на расовой почве и эмодзи обезьяны. Ранее он подвергался расистским оскорблениям в марте после вылета из Кубка Англии от "Лестера".

Читайте такжеАПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4. Историческая победа и возрождение надежд Ливерпуля на топ-4

Расистские оскорбления в адрес Фреда недопустимы, и мы не хотим, чтобы это было в Инстаграме. Мы удалили ряд комментариев и приняли меры против учетных записей, из которых были отправлены сообщения.

Мы призываем людей использовать наши функции безопасности, в том числе фильтры комментариев и элементы управления сообщениями, которые могут значительно снизить вероятность обид, - сообщили в компании Facebook.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) АПЛ Фред Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...