Эмодзи обезьяны. Экс-игрок Шахтера стал жертвой расистских оскорблений в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред получил расистские оскорбления в Инстаграме после матча АПЛ с "Ливерпулем" (2:4).

После матча бразилец получил обирды в комментариях к его последнем посту, который был опубликован в воскресенье, где он праздновал победу над "Астон Виллой".

Фред получил ряд сообщений оскорбительного характера, в том числе обиды на расовой почве и эмодзи обезьяны. Ранее он подвергался расистским оскорблениям в марте после вылета из Кубка Англии от "Лестера".