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Давид Луис уйдет из Арсенала после завершения сезона

Англия
(1 голосов)

Вернется в Португалию?

Давид Луис уйдет из Арсенала после завершения сезона

Новина українською

Защитник английского "Арсенала" из Лондона Давид Луис покинет клуб по окончании сезона.

Срок контракта 34-летнего футболиста заканчивается летом. Продолжать его он не планирует, уже уведомил об этом руководство клуба, информирует The Athletic.

Бразилец не играл с конца марта из-за повреждения. Он вернулся на поле 2 мая в игре против "Ньюкасла" (2:0), снова получил травму и был заменен во втором тайме.

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Луис перешел в "Арсенал" летом 2019 с "Челси". В этом сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах.

Накануне стало известно, кто хочет видеть Давида Луиса в своем составе.

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луис
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
15.05.2021 в 00:02
Урааааа! Наконец-то!
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