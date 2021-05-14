Давид Луис уйдет из Арсенала после завершения сезона

Защитник английского "Арсенала" из Лондона Давид Луис покинет клуб по окончании сезона.

Срок контракта 34-летнего футболиста заканчивается летом. Продолжать его он не планирует, уже уведомил об этом руководство клуба, информирует The Athletic.

Бразилец не играл с конца марта из-за повреждения. Он вернулся на поле 2 мая в игре против "Ньюкасла" (2:0), снова получил травму и был заменен во втором тайме.

Луис перешел в "Арсенал" летом 2019 с "Челси". В этом сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах.