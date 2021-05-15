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Гвардиола: Мы очень рады за Карсона. Он очень важный игрок для нас

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Также высказался о Торресе

Гвардиола: Мы очень рады за Карсона. Он очень важный игрок для нас

Манчестер Сіті/Автор невідомий

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подытожил волевую победу своих подопечных против "Ньюкасла":

"Против нас играли 10 соперников в своей штрафной, они очень глубоко оборонялись. Они очень быстро выходят в контратаку. Очень сложный соперник. Но при всем при этом мы хорошо атаковали, однако трижды пропустили со стандартов, и в этом нам нужно добавить.

Мы очень рады за Скотта Карсона. Он очень важный игрок для нас, настоящий лидер, и сегодня был замечательный день для того, чтобы он сыграл.

В Феррана Торреса невероятные статистика и забитые мячи для первого сезона в АПЛ. Он молод, но в то же время эффективный. Мы брали его как вингера, но можем использовать и как нападающего. Это качественный игрок", - сказал испанский наставник.

Напомним, что для Скотта Карсона этот матч стал первым в АПЛ за 3645 дней. За 90 минут он записал в свой актив два сейва, однажды парируя пенальти.

Ферран Торрес записал в свой актив семь голов и два ассиста в 22 матчах в АПЛ в этом сезоне. Отметим, что прошлым летом "Манчестер Сити" купил испанца в "Валенсии" за 23 млн евро.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Скотт Карсон
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Источник:
BBC

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