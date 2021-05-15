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Гвардиола: Мы очень рады за Карсона. Он очень важный игрок для нас
Также высказался о Торресе
Манчестер Сіті/Автор невідомий
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подытожил
"Против нас играли 10 соперников в своей штрафной, они очень глубоко оборонялись. Они очень быстро выходят в контратаку. Очень сложный соперник. Но при всем при этом мы хорошо атаковали, однако трижды пропустили со стандартов, и в этом нам нужно добавить.
Мы очень рады за Скотта Карсона. Он очень важный игрок для нас, настоящий лидер, и сегодня был замечательный день для того, чтобы он сыграл.
В Феррана Торреса невероятные статистика и забитые мячи для первого сезона в АПЛ. Он молод, но в то же время эффективный. Мы брали его как вингера, но можем использовать и как нападающего. Это качественный игрок", - сказал испанский наставник.
Напомним, что для Скотта Карсона этот матч стал
Ферран Торрес записал в свой актив семь голов и два ассиста в 22 матчах в АПЛ в этом сезоне. Отметим, что прошлым летом "Манчестер Сити" купил испанца в "Валенсии" за 23 млн евро.
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