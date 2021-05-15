Гвардиола: Мы очень рады за Карсона. Он очень важный игрок для нас

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подытожил волевую победу своих подопечных против "Ньюкасла" :

"Против нас играли 10 соперников в своей штрафной, они очень глубоко оборонялись. Они очень быстро выходят в контратаку. Очень сложный соперник. Но при всем при этом мы хорошо атаковали, однако трижды пропустили со стандартов, и в этом нам нужно добавить.

Мы очень рады за Скотта Карсона. Он очень важный игрок для нас, настоящий лидер, и сегодня был замечательный день для того, чтобы он сыграл.

В Феррана Торреса невероятные статистика и забитые мячи для первого сезона в АПЛ. Он молод, но в то же время эффективный. Мы брали его как вингера, но можем использовать и как нападающего. Это качественный игрок", - сказал испанский наставник.