Ман Сити побил два рекорда в матче против Ньюкасла

Благодаря победе над "Ньюкаслом" (3:4) "Ман Сити" побил сразу два рекорда во вчерашнем матче.

Эта победа стала 12-й подряд для "горожан" на выезде в АПЛ. Такая серия является самой длинной в чемпионатах черед топ-4 английских лиг с момента основания - 1888 года.

12 - Manchester City have won their last 12 away league matches, the longest ever away winning run by a team in the top four tiers of English league football since the formation of the Football League in 1888. Masterful. pic.twitter.com/GkPDL7lnAQ