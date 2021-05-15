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Санчо все ещё может перейти в Манчестер Юнайтед
Клуб Сульшера не прекращает интересоваться футболистом
Фото: Soccrates / Erwin Spek
Игрок дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо в скором времени может стать игроком "Манчестер Юнайтед". Окружение 21-летнего полузащитника уверено, что трансфер в манкунианский клуб состоится.
В двух предыдущих трансферных окнах именно "красные дьяволы" считались главными претендентами на звездного англичанина.
За три последних сезона Бундеслиги Джейдон Санчо забил 37 голов и отдал 42 ассиста. Его цена составляет 100 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.
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