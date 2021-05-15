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Санчо все ещё может перейти в Манчестер Юнайтед

Англия
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Санчо все ещё может перейти в Манчестер Юнайтед

Фото: Soccrates / Erwin Spek

Новина українською

Игрок дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо в скором времени может стать игроком "Манчестер Юнайтед". Окружение 21-летнего полузащитника уверено, что трансфер в манкунианский клуб состоится.

В двух предыдущих трансферных окнах именно "красные дьяволы" считались главными претендентами на звездного англичанина.

За три последних сезона Бундеслиги Джейдон Санчо забил 37 голов и отдал 42 ассиста. Его цена составляет 100 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
Євроспорт

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