Санчо все ещё может перейти в Манчестер Юнайтед

Игрок дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо в скором времени может стать игроком "Манчестер Юнайтед". Окружение 21-летнего полузащитника уверено, что трансфер в манкунианский клуб состоится.

В двух предыдущих трансферных окнах именно "красные дьяволы" считались главными претендентами на звездного англичанина.

За три последних сезона Бундеслиги Джейдон Санчо забил 37 голов и отдал 42 ассиста. Его цена составляет 100 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.