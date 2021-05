Ферран Торрес побил рекорд Лионеля Месси

Нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес оформил хет-трик во вчерашнем выездном матче против "Ньюкасла" (3:4) .

Таким образом он стал самым молодым подопечным испанского наставника Хосепа Гвардиолы, который забивал под его руководством три мяча за одну встречу в возрасте 21 года и 75 дней. Предыдущим рекордсменом был Лионель Месси, который оформил такое достижение в возрасте 22 лет и 200-т дней.

21y 75d - Ferran Torres is the youngest player to score a league hat-trick for a Pep Guardiola team, with the previous-youngest being Lionel Messi against Tenerife in January 2010 (22y 200d). Company. pic.twitter.com/6CMzqLsGFL