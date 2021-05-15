  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ферран Торрес побил рекорд Лионеля Месси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферран Торрес побил рекорд Лионеля Месси

Англия
(1 голосов)

Из-за связи с Гвардиолой

Ферран Торрес побил рекорд Лионеля Месси

Манчестер Сіті/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес оформил хет-трик во вчерашнем выездном матче против "Ньюкасла" (3:4).

Таким образом он стал самым молодым подопечным испанского наставника Хосепа Гвардиолы, который забивал под его руководством три мяча за одну встречу в возрасте 21 года и 75 дней. Предыдущим рекордсменом был Лионель Месси, который оформил такое достижение в возрасте 22 лет и 200-т дней.

Читайте такжеФорвард Манчестер Сити забил пяткой как Златан и оформил хет-трик - ВИДЕО

Всего в этом сезоне Торрес записал в свой актив 13 голов и три ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего испанца в 50 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Хосеп Гвардиола Ферран Торрес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...