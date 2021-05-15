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Ферран Торрес побил рекорд Лионеля Месси
Из-за связи с Гвардиолой
Манчестер Сіті/Автор невідомий
Нападающий "Манчестер Сити" Ферран Торрес оформил хет-трик во вчерашнем выездном
Таким образом он стал самым молодым подопечным испанского наставника Хосепа Гвардиолы, который забивал под его руководством три мяча за одну встречу в возрасте 21 года и 75 дней. Предыдущим рекордсменом был Лионель Месси, который оформил такое достижение в возрасте 22 лет и 200-т дней.
21y 75d - Ferran Torres is the youngest player to score a league hat-trick for a Pep Guardiola team, with the previous-youngest being Lionel Messi against Tenerife in January 2010 (22y 200d). Company. pic.twitter.com/6CMzqLsGFL— OptaJoe (@OptaJoe) May 14, 2021
Всего в этом сезоне Торрес записал в свой актив 13 голов и три ассиста в 34 матчах во всех турнирах. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего испанца в 50 млн евро.
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