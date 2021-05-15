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АПЛ. Лидс поджал претендентов на еврокубки благодаря разгромной победе над Бернли

Англия
(1 голосов)

Хозяева полностью провалили игру

АПЛ. Лидс поджал претендентов на еврокубки благодаря разгромной победе над Бернли

Лідс/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-Лига, 36-й тур

"Терф Мур" (Бернли)

Достаточно веселый матч выдали команды. На двух коллективы нанесли более 30-ти ударов, однако реализация хозяев осталась в раздевалке. Гости в этом компоненте были на четыре головы выше, но могли забивать еще больше.

"Бернли" очень плохо сыграл в атаке в первом тайме, не создав ни одной акцентированной опасности. Соперники хорошо играли в обороне. Основной причиной является то, что они просто большую часть времени были в атаке. Свое преимущество подопечные Бьелсы смогли воплотить в гол лишь перед самым перерывом. Клих протащил мяч с центра поля метров 40, убрал под правую ногу и осторожно положил из-за пределов штрафной в нижний угол ворот. Никто в этом сезоне АПЛ не забивал из-за пределов штрафной больше, чем "Лидс".

В начале второго тайма молодой французский талант Иллан Меслье вступил в игру, парируя выход один на один от Выдры. А потом в атаку пошли гости и воплотили наступательные действия в забитый мяч: Алиоски пробил низом, а Гаррисон только подставил "клюшку". Хоккейный гол.

На 74-й минуте Меслье снова сделал сейв в трудной ситуации, переведя удар Гудмундссона на угловой. Через несколько минут тренерское чутье Бьелсы сработало. Бэмфорд выдал не очень яркий матч и был заменен в начале второго тайма, а вот Родриго под занавес поединка записал в свой актив дубль. Сначала испанец перебросил голкипера, а затем обыграл его и закатил мяч в пустые ворота. Дублер Ника Поупа (который пропускал игру из-за травмы) Пикок-Фаррел очень неудачно сегодня играл на "свиданиях", в отличие от Меслье. Кстати, Родриго стал всего вторым футболистом "Лидса", который оформил дубль после выхода на замену после Робби Кина.

Благодаря победе "Лидс" набирает 53 очка и вплотную подбирается к претендентам на еврокубки: "Арсеналу" (55 очков), "Эвертону" (56) и "Тоттенхэму" (56).

"Бернли" - "Лидс" 0:4 (0:1)

Голы: Клих 44, Гаррисон 60, Родриго 77,79

"Бернли": Пикок-Фаррел - Лоутон, Тарковский, Ми, Тейлор - Макнил (Гудмунссон 70), Вествуд, Корк, Браунхилл - Выдра (Родригес 65), Вуд (Барнс 65)

"Лидс": Меслье - Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски - Филлипс - Рафинья (Поведа 81), Даллас, Клих (Робертс 76), Гаррисон - Бэмфорд (Родриго 58)

Предупреждения: Вествуд 65, Филлипс 63

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В статье: Бернли Лидс
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