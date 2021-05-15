  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Фулхэм продолжает проигрывать
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Фулхэм продолжает проигрывать

Англия
(1 голосов)

Саутгемптон берет три очка против команды Скотта Паркера

АПЛ. Фулхэм продолжает проигрывать

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Фулхэм” вылетел и освободился от давления турнирной таблицы. Но команда Скотта Паркера все равно продолжает проигрывать.

Игра на “Сент-Мэрис” получилась интересной, зрелищной, но мало кому нужной. Скотт Паркер сделал несколько изменений в составе, в частности дебютировал в старте 18-летний атакующий хавбек Фабиу Карвалью. Во втором тайме воспитаннику “Фулхэма” удалось забить дебютный гол за “дачников” в АПЛ. Но в целом игра проходила под диктовку “Саутгемптон”. “Святые” создавали хорошие моменты, и были успешны в реализации.

И у “Сотона” был сегодня дебютный гол. Натан Телла провел уже немало матчей за “святых”, но сегодня забил первый в мяч в чемпионате Англии. Также по одному голу провели Че Адамс и Тео Уолкотт. 3:1 – победа “Саутгемптона”.

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Фулхэм” 3:1

Голы: Адамс 27, Телла 60, Уолкотт 82 – Карвалью 75

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Стивенс, Вестергор, Салису – Минамино (Уолкотт 77), Уорд-Проуз, Армстронг (Диалло 78), Редмонд – Ингз (Телла 58), Адамс

“Фулхэм”: Ареоля – Бобби Рид, Адарабийо, Андерсен, Тете – Эйна (Брайан 62), Харрисон Рид – Замбо-Ангисса (Лукман 63), Онома (Маджа 77), Карвалью – Кавалейру

Предупреждение: Андерсен 26

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фулхэм (Лондон) "Саутгемптон"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...