АПЛ. Фулхэм продолжает проигрывать

“Фулхэм” вылетел и освободился от давления турнирной таблицы. Но команда Скотта Паркера все равно продолжает проигрывать.

Игра на “Сент-Мэрис” получилась интересной, зрелищной, но мало кому нужной. Скотт Паркер сделал несколько изменений в составе, в частности дебютировал в старте 18-летний атакующий хавбек Фабиу Карвалью. Во втором тайме воспитаннику “Фулхэма” удалось забить дебютный гол за “дачников” в АПЛ. Но в целом игра проходила под диктовку “Саутгемптон”. “Святые” создавали хорошие моменты, и были успешны в реализации.

И у “Сотона” был сегодня дебютный гол. Натан Телла провел уже немало матчей за “святых”, но сегодня забил первый в мяч в чемпионате Англии. Также по одному голу провели Че Адамс и Тео Уолкотт. 3:1 – победа “Саутгемптона”.

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Фулхэм” 3:1

Голы: Адамс 27, Телла 60, Уолкотт 82 – Карвалью 75

“Саутгемптон”: Маккарти – Уокер-Питерс, Стивенс, Вестергор, Салису – Минамино (Уолкотт 77), Уорд-Проуз, Армстронг (Диалло 78), Редмонд – Ингз (Телла 58), Адамс

“Фулхэм”: Ареоля – Бобби Рид, Адарабийо, Андерсен, Тете – Эйна (Брайан 62), Харрисон Рид – Замбо-Ангисса (Лукман 63), Онома (Маджа 77), Карвалью – Кавалейру

Предупреждение: Андерсен 26