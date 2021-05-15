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ВИДЕО, как Тилеманс забил потрясающий гол в финале Кубка Англии
Кепа не справился с ударом
В финале Кубка Англии "Лестер" выиграл "Челси" (1:0). На 63-й минуте прекрасный гол в ворота Кепы Аррисабалаги забил Юри Тилеманс.
Игрок получил мяч после перехвата в центре поля и мощно пробил в левую девятку из-за пределов штрафной.
Кепа ничего не смог поделать с мастерским ударом бельгийца.
WOW.— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 15, 2021
Top bins from Tielemans ????#EmiratesFACup @LCFC pic.twitter.com/LUon4q0nEW
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
15.05.2021 в 21:41
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S_Shvets (Киев)
15.05.2021 в 21:39
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