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ВИДЕО, как Тилеманс забил потрясающий гол в финале Кубка Англии

Англия
(2 голосов)

Кепа не справился с ударом

ВИДЕО, как Тилеманс забил потрясающий гол в финале Кубка Англии

Новина українською

В финале Кубка Англии "Лестер" выиграл "Челси" (1:0). На 63-й минуте прекрасный гол в ворота Кепы Аррисабалаги забил Юри Тилеманс.

Игрок получил мяч после перехвата в центре поля и мощно пробил в левую девятку из-за пределов штрафной.

Кепа ничего не смог поделать с мастерским ударом бельгийца.

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В статье: Юри Тилеманс
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
15.05.2021 в 21:41
раньше и подумать не мог, что в видосе с красивым голом, больше всего заставит восхититься не сам гол, а наличие людей на трибунах
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+2
0
S_Shvets (Киев)
15.05.2021 в 21:39
Воу
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+1
0


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