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Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии

Англия
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Ранее команда четыре раза играла в финалах Кубка

Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финале Кубка Англии "Лестер" обыграл "Челси" и впервые в истории завоевал этот трофей. Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 0:1 в пользу "лисов".

Единственный гол на 63-й минуте забил Юри Тилеманс. Люк Томас совершил перехват в центре поля и сделал передачу в центр на бельгийца, который нанёс мощный удар из-за штрафной. Мяч залетел в верхний левый угол ворот.

Ранее "Лестер Сити" четыре раза играл в финалах Кубка Англии, однако не выигрывал (1949, 1961, 1963, 1969).

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В статье: Кубок Англии Челси (Лондон) Лестер Сити
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