Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии

В финале Кубка Англии "Лестер" обыграл "Челси" и впервые в истории завоевал этот трофей. Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 0:1 в пользу "лисов".

Единственный гол на 63-й минуте забил Юри Тилеманс. Люк Томас совершил перехват в центре поля и сделал передачу в центр на бельгийца, который нанёс мощный удар из-за штрафной. Мяч залетел в верхний левый угол ворот.

Ранее "Лестер Сити" четыре раза играл в финалах Кубка Англии, однако не выигрывал (1949, 1961, 1963, 1969).