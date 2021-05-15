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Лестер впервые в истории выиграл Кубок Англии
Ранее команда четыре раза играла в финалах Кубка
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В финале Кубка Англии "Лестер" обыграл "Челси" и впервые в истории завоевал этот трофей. Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 0:1 в пользу "лисов".
Единственный гол на 63-й минуте забил Юри Тилеманс. Люк Томас совершил перехват в центре поля и сделал передачу в центр на бельгийца, который нанёс мощный удар из-за штрафной. Мяч залетел в верхний левый угол ворот.
Ранее "Лестер Сити" четыре раза играл в финалах Кубка Англии, однако не выигрывал (1949, 1961, 1963, 1969).
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