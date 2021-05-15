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АПЛ. Вест Хэм выпадает из борьбы за Лигу чемпионов
Хаммерс взяли всего одно в матче с Брайтоном
Фото: Premier League/Автор - невідомий
С такими темпами “Вест Хэм” может совсем остаться без еврокубков. Команда Дэвида Мойеса выиграла всего один из пяти последних матчей в АПЛ и уже отстает от четвертого “Челси” на пять очков. За два тура. Кроме того, на пятом месте теперь “Ливерпуль” и завтра “красные”, если обыграют “Вест Бром”, будут иметь отрыв в четыре очка.
Спад в результатах можно оправдать травмами лидеров, короткой скамейкой запасных и невезением. Сегодня последний фактор был значительнее других. В первом тайме “Вест Хэм” создал достаточно моментов, но ни Форнальсу, ни Антонио не удавалось пробить настолько хорошо, чтобы у Санчеса не было шансов.
А после перерыва атаковал уже больше “Брайтон” и свою команду приходилось выручать уж Фабианскому. Но и он не смог помешать Уэлбеку на 84-й минуте вывести “Брайтон” вперед.
“Вест Хэм” быстро отыгрался благодаря красивому голу Бенрахма, кроме того “хаммерс” претендовали на пенальти, но арбитры оставили без внимания эпизод, когда мяч попал в руку Уэбстера в штрафной “Брайтона”. В итоге 1:1 – разочаровывающий результат для “Вест Хэма”.
Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|36
|26
|5
|5
|76-29
|+47
|83
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|36
|20
|10
|6
|70-42
|+28
|70
|3
|"Лестер Сити"
|36
|20
|6
|10
|65-44
|+21
|66
|4
|"Челси"
|36
|18
|10
|8
|55-33
|+22
|64
|5
|"Ливерпуль"
|35
|17
|9
|9
|61-41
|+20
|60
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|17
|8
|11
|56-46
|+10
|59
|7
|"Тоттенхэм"
|35
|16
|8
|11
|61-41
|+20
|56
|8
|"Эвертон"
|35
|16
|8
|11
|46-42
|+4
|56
|9
|"Арсенал"
|36
|16
|7
|13
|50-38
|+12
|55
|10
|"Лидс Юнайтед"
|36
|16
|5
|15
|57-53
|+4
|53
Английская Премьер-лига, 36-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
"Брайтон" – "Вест Хэм" 1:1
Голы: Уэлбек 84 – Бенрахма 87
"Брайтон": Санчес – Берн, Уэбстер, Уайт – Модер, Биссума, Элзейт (Лаллана 68 ), Гросс – Троссард (Зечири 83), Уэлбек, Джаханбахш (Тау 73)
"Вест Хэм": Фабианский – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн (Бенрахма 64), Лингард, Форнальс – Антонио
Предупреждение: Биссума 18
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