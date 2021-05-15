АПЛ. Вест Хэм выпадает из борьбы за Лигу чемпионов

С такими темпами “Вест Хэм” может совсем остаться без еврокубков. Команда Дэвида Мойеса выиграла всего один из пяти последних матчей в АПЛ и уже отстает от четвертого “Челси” на пять очков. За два тура. Кроме того, на пятом месте теперь “Ливерпуль” и завтра “красные”, если обыграют “Вест Бром”, будут иметь отрыв в четыре очка.

Спад в результатах можно оправдать травмами лидеров, короткой скамейкой запасных и невезением. Сегодня последний фактор был значительнее других. В первом тайме “Вест Хэм” создал достаточно моментов, но ни Форнальсу, ни Антонио не удавалось пробить настолько хорошо, чтобы у Санчеса не было шансов.

А после перерыва атаковал уже больше “Брайтон” и свою команду приходилось выручать уж Фабианскому. Но и он не смог помешать Уэлбеку на 84-й минуте вывести “Брайтон” вперед.

“Вест Хэм” быстро отыгрался благодаря красивому голу Бенрахма, кроме того “хаммерс” претендовали на пенальти, но арбитры оставили без внимания эпизод, когда мяч попал в руку Уэбстера в штрафной “Брайтона”. В итоге 1:1 – разочаровывающий результат для “Вест Хэма”.

Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 36 26 5 5 76-29 +47 83 2 "Манчестер Юнайтед" 36 20 10 6 70-42 +28 70 3 "Лестер Сити" 36 20 6 10 65-44 +21 66 4 "Челси" 36 18 10 8 55-33 +22 64 5 "Ливерпуль" 35 17 9 9 61-41 +20 60 6 "Вест Хэм Юнайтед" 36 17 8 11 56-46 +10 59 7 "Тоттенхэм" 35 16 8 11 61-41 +20 56 8 "Эвертон" 35 16 8 11 46-42 +4 56 9 "Арсенал" 36 16 7 13 50-38 +12 55 10 "Лидс Юнайтед" 36 16 5 15 57-53 +4 53

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

"Брайтон" – "Вест Хэм" 1:1

Голы: Уэлбек 84 – Бенрахма 87

"Брайтон": Санчес – Берн, Уэбстер, Уайт – Модер, Биссума, Элзейт (Лаллана 68 ), Гросс – Троссард (Зечири 83), Уэлбек, Джаханбахш (Тау 73)

"Вест Хэм": Фабианский – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн (Бенрахма 64), Лингард, Форнальс – Антонио

Предупреждение: Биссума 18