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Лестер не прекращает переписывать историю. ВИДЕО, как лисы вырвали из рук Челси Кубок Англии
Челси - Лестер ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.05.2021 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол
Фото - ФК Лестер / Автор неизвестен
В 2016-м весь футбольный мир аплодировал "Лестеру" за сенсационную победу в АПЛ. И вот прошло пять лет – новая веха истории для "лис". "Лестер Сити" прошел в финал Кубка Англии и одолел там "Челси", впервые завоевав трофей подобного разлива.
Ранее "Лестер" четыре раза играл в финалах Кубка Англии (1949, 1961, 1963, 1969), но ни разу не побеждал.
Смотрите, как удалось сломать неприятную традицию, в видеообзоре финального матча Кубка Англии.
Финал Кубка Англии. Лондон, "Уэмбли"
"Челси" - "Лестер" 0:1
Гол: Тилеманс 63
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