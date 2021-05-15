Лестер не прекращает переписывать историю. ВИДЕО, как лисы вырвали из рук Челси Кубок Англии

В 2016-м весь футбольный мир аплодировал "Лестеру" за сенсационную победу в АПЛ. И вот прошло пять лет – новая веха истории для "лис". "Лестер Сити" прошел в финал Кубка Англии и одолел там "Челси", впервые завоевав трофей подобного разлива.

Ранее "Лестер" четыре раза играл в финалах Кубка Англии (1949, 1961, 1963, 1969), но ни разу не побеждал.

Смотрите, как удалось сломать неприятную традицию, в видеообзоре финального матча Кубка Англии.

Финал Кубка Англии. Лондон, "Уэмбли"

"Челси" - "Лестер" 0:1

Гол: Тилеманс 63