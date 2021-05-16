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Ливерпуль передумал подписывать контракт с арендованным игроком

Англия
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Защитник вернется в свою команду

Ливерпуль передумал подписывать контракт с арендованным игроком

https://www.thisisanfield.com/

Новина українською

Озан Кабак вернется в "Шальке-04" после окончания срока аренды в "Ливерпуле".

Игрок сборной Турции перешел в команду Клоппа из Бундеслиги в январе, после травм Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. 21-летний футболист сразу после перехода попал в стартовый состав клуба, сыграв 13 матчей в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Однако "красные" отказались активировать опцию выкупа защитника за 18 миллионов фунтов стерлингов. Клопп считает, что Кабак не сможет конкурировать в клубе, когда Ван Дейк, Матип и Гомес вернутся из лазарета.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Ливерпуль Озан Кабак
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Источник:
The Sun

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