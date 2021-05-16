  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Кристал Пэлас и Астон Вилла забили на двоих пять голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Кристал Пэлас и Астон Вилла забили на двоих пять голов

Англия
(1 голосов)

Результативный матч на Селхерст Парк закончился победой Пэлас

АПЛ. Кристал Пэлас и Астон Вилла забили на двоих пять голов

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Поднимаясь на одну позицию выше, команда АПЛ получает дополнительно 2.5 млн фунтов. Эти деньги не идут прямиком в карман футболистов, но хорошие результаты – это в любом случае хорошие бонусы. Все всегда хотят побеждать.

Поэтому “Кристал Пэлас” и “Астон Вилла”, которые формально не имеют больше турнирных задач, сыграли увлекательный матч на “Селхерст Парк”. “Пэлас” в следующем сезоне предстанет другой командой. У 16 футболистов лондонского летом истекают контракты (двенадцати из них 30 и больше лет), вероятно у команды будет новый тренер. По информации СМИ, главный претендент на должность Роя Ходжсона – это Фрэнк Лэмпард.

Это не значит, что все 16 футболистов точно покинут “Пэлас”. Некоторые из них могут продлить соглашения. Например, в большей игре точно хочет остаться Кристиан Бентеке. Сегодня бельгийский форвард “Кристал Пэлас” забил свой девятый гол в чемпионате, впервые с 2016 года ему удалось забить в трех матчах подряд. Конечно же, Бентеке забил головой.

Это был второй гол в матче. Первой забила “Вилла” – хороший мяч провел Макгинн. До перерыва гости провели и второй мяч. Уоткинс спиной увидел на дальней штанге свободного Эль-Гази и затылком скинул ему мяч под удар – 1:2.

Во втором тайме “Пэлас” больше времени провел в атаке, больше бил, и создавал моментов, и в итоге сделал камбэк. В центре был внимания 22-летний Эберечи Эзе, атакующий футболист, вокруг которого “Пэлас” будет строить свое будущее. Сначала он протащил мяч и дал ассист на Заа, которому помог забить рикошет от Эль-Мухамади, а на 84-й минуте полуудар/полупрострел Эзе внес в ворота плечом Митчелл. 3:2 – победа “Кристал Пэлас”.

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Астон Вилла” 3:2

Голы: Бентеке 32, Заа 75, Митчелл 84 – Макгинн 17, Эль-Гази 34

“Кристал Пэлас”: Батлэнд – Уорд, Куяте, Кэхилл, Митчелл – Эзе, Маккарти (Томкинс 73), Шлупп – Таунсенд, Бентеке, Заа

“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Хос, Конса, Эль-Мухамади – Дуглас Луис, Макгинн – Эль-Гази (Уэсли 88), Рэмзи (Дэвис 86), Траоре (Грилиш 64) – Уоткинс

Предупреждения: Уорд 74, Куяте 82, Заа 90+2 – Макгинн 50, Хос 86

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...