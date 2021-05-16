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АПЛ. Кристал Пэлас и Астон Вилла забили на двоих пять голов
Результативный матч на Селхерст Парк закончился победой Пэлас
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Поднимаясь на одну позицию выше, команда АПЛ получает дополнительно 2.5 млн фунтов. Эти деньги не идут прямиком в карман футболистов, но хорошие результаты – это в любом случае хорошие бонусы. Все всегда хотят побеждать.
Поэтому “Кристал Пэлас” и “Астон Вилла”, которые формально не имеют больше турнирных задач, сыграли увлекательный матч на “Селхерст Парк”. “Пэлас” в следующем сезоне предстанет другой командой. У 16 футболистов лондонского летом истекают контракты (двенадцати из них 30 и больше лет), вероятно у команды будет новый тренер. По информации СМИ, главный претендент на должность Роя Ходжсона – это Фрэнк Лэмпард.
Это не значит, что все 16 футболистов точно покинут “Пэлас”. Некоторые из них могут продлить соглашения. Например, в большей игре точно хочет остаться Кристиан Бентеке. Сегодня бельгийский форвард “Кристал Пэлас” забил свой девятый гол в чемпионате, впервые с 2016 года ему удалось забить в трех матчах подряд. Конечно же, Бентеке забил головой.
Это был второй гол в матче. Первой забила “Вилла” – хороший мяч провел Макгинн. До перерыва гости провели и второй мяч. Уоткинс спиной увидел на дальней штанге свободного Эль-Гази и затылком скинул ему мяч под удар – 1:2.
Во втором тайме “Пэлас” больше времени провел в атаке, больше бил, и создавал моментов, и в итоге сделал камбэк. В центре был внимания 22-летний Эберечи Эзе, атакующий футболист, вокруг которого “Пэлас” будет строить свое будущее. Сначала он протащил мяч и дал ассист на Заа, которому помог забить рикошет от Эль-Мухамади, а на 84-й минуте полуудар/полупрострел Эзе внес в ворота плечом Митчелл. 3:2 – победа “Кристал Пэлас”.
⭐ Tyrick Mitchell has scored his first senior goal (in 22nd career appearance). Aged 21 yrs, 257 days, he’s Crystal Palace’s youngest PL scorer since Clinton Morrison (18 yrs, 361 days) in May 1998 pic.twitter.com/j9KbaPq06t— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 16, 2021
Английская Премьер-лига, 36-й тур. Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” – “Астон Вилла” 3:2
Голы: Бентеке 32, Заа 75, Митчелл 84 – Макгинн 17, Эль-Гази 34
“Кристал Пэлас”: Батлэнд – Уорд, Куяте, Кэхилл, Митчелл – Эзе, Маккарти (Томкинс 73), Шлупп – Таунсенд, Бентеке, Заа
“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Хос, Конса, Эль-Мухамади – Дуглас Луис, Макгинн – Эль-Гази (Уэсли 88), Рэмзи (Дэвис 86), Траоре (Грилиш 64) – Уоткинс
Предупреждения: Уорд 74, Куяте 82, Заа 90+2 – Макгинн 50, Хос 86
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