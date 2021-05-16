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АПЛ. Вест Бром - Ливерпуль 1:2. Гол Алиссона принес победу красным на 90+5 минуте
Ливерпуль вырвал важнейшую победу благодаря голу своего вратаря
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английская Премьер-лига, 36-й тур. Вест Бромвич, “Хоторнс”
“Вест Бромвич Альбион” – “Ливерпуль” 1:2
Голы: Робсон-Кану 15 – Салах 33, Алиссон 90+5
“ВБА”: Джонстон – Ферлонг, Бартли, Аджайи, Таунсенд – Галлахер, Йокушлу (Ливермор 75), Филлипс – Перейра, Робсон-Кану (Грант 82), Диангана (Мэйтленд-Найлз 73)
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Рис Уильямс (Вейналдум 84), Филлипс, Александер-Арнольд – Джонс (Шакири 59), Фабиньо, Тьяго – Мане, Фирмино, Салах
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