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АПЛ. Вест Бром - Ливерпуль 1:2. Гол Алиссона принес победу красным на 90+5 минуте

Англия
(1 голосов)

Ливерпуль вырвал важнейшую победу благодаря голу своего вратаря

АПЛ. Вест Бром - Ливерпуль 1:2. Гол Алиссона принес победу красным на 90+5 минуте

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 36-й тур. Вест Бромвич, “Хоторнс”

“Вест Бромвич Альбион” – “Ливерпуль” 1:2

Голы: Робсон-Кану 15 – Салах 33, Алиссон 90+5

“ВБА”: Джонстон – Ферлонг, Бартли, Аджайи, Таунсенд – Галлахер, Йокушлу (Ливермор 75), Филлипс – Перейра, Робсон-Кану (Грант 82), Диангана (Мэйтленд-Найлз 73)

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Рис Уильямс (Вейналдум 84), Филлипс, Александер-Арнольд – Джонс (Шакири 59), Фабиньо, Тьяго – Мане, Фирмино, Салах

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В статье: Вест Бромвич Альбион Ливерпуль
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Комментарии (2)
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dazo64
16.05.2021 в 20:34
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
Іван С (Луцьк)
16.05.2021 в 20:34
Аліссон красавчік)
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0
0


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