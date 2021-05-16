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АПЛ. Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0. Вымученное поднятия в зону ЛЕ

Англия
(1 голосов)

"Волки" плохо выглядели в этом матче

АПЛ. Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0. Вымученное поднятия в зону ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-Лига, 36-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

"Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 2:0 (1:0)

Голы: Кейн 45, Хойбьерг 62

"Тоттенхэм": Льорис - Танганга, Дайер, Алдервейрелд, Регульон - Ло Чельсо (Винкс 69), Хойбьерг - Бэйл, Алли (Ндомбеле 83), Сон - Кейн

"Вулверхэмптон": Патрисиу - Семеду, Коуди, Саис, Хувер - Моутинью, Дендонкер - Гиббс-Уайт (Невеш 73), Витинья (Виллиан Хосе 63), Траоре - Фабио Силва (Корбяну 82)

Предупреждение: Танганга 82

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В статье: Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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