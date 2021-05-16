Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0. Вымученное поднятия в зону ЛЕ
"Волки" плохо выглядели в этом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига, 36-й тур
"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон
"Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 2:0 (1:0)
Голы: Кейн 45, Хойбьерг 62
"Тоттенхэм": Льорис - Танганга, Дайер, Алдервейрелд, Регульон - Ло Чельсо (Винкс 69), Хойбьерг - Бэйл, Алли (Ндомбеле 83), Сон - Кейн
"Вулверхэмптон": Патрисиу - Семеду, Коуди, Саис, Хувер - Моутинью, Дендонкер - Гиббс-Уайт (Невеш 73), Витинья (Виллиан Хосе 63), Траоре - Фабио Силва (Корбяну 82)
Предупреждение: Танганга 82
Популярное сейчас
- Фабрицио Романо: Де Дзерби - тренер Шахтера
- Каштру получил крупное денежное предложение в Катаре
- Владимир Кличко признан лучшим супертяжем в истории бокса, Виталий - в ТОП 10
- АПЛ. Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:4. Историческая победа и возрождение надежд Ливерпуля на топ-4
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет