Жота не сыграет за Ливерпуль до конца сезона

Сегодня в 36-м туре АПЛ "Вест Бромвич" принимает "Ливерпуль". Перед матчем главный тренер "красных" Юрген Клопп прокомментировал отсутствие нескольких игроков своей команды:

"У Жоты что-то с костью. Не слишком серьезное повреждение, но достаточное, чтобы сезон для него закончился.

Окслейд-Чемберлен несколько дней болел, он должен быть готов к среде, как и Милнер", – сказал тренер.