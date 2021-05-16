Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жота не сыграет за Ливерпуль до конца сезона
Игрок получил травму
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня в 36-м туре АПЛ "Вест Бромвич" принимает "Ливерпуль". Перед матчем главный тренер "красных" Юрген Клопп прокомментировал отсутствие нескольких игроков своей команды:
"У Жоты что-то с костью. Не слишком серьезное повреждение, но достаточное, чтобы сезон для него закончился.
Окслейд-Чемберлен несколько дней болел, он должен быть готов к среде, как и Милнер", – сказал тренер.
В текущем сезоне АПЛ Диогу Жота сыграл 18 матчей за мерсисайдцев и забил 9 голов. Его стоимость составляет 40 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
Популярное сейчас
- Металл снова установил рекорд по посещаемости среди трех самых престижных лиг
- Владимир Кличко признан лучшим супертяжем в истории бокса, Виталий - в ТОП 10
- Де Дзерби в Шахтере нужен итальянец, Логинов и Когут остаются в Днепре-1. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Ферран Торрес побил рекорд Лионеля Месси
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет