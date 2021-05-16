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Жота не сыграет за Ливерпуль до конца сезона

Англия
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Игрок получил травму

Жота не сыграет за Ливерпуль до конца сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в 36-м туре АПЛ "Вест Бромвич" принимает "Ливерпуль". Перед матчем главный тренер "красных" Юрген Клопп прокомментировал отсутствие нескольких игроков своей команды:

"У Жоты что-то с костью. Не слишком серьезное повреждение, но достаточное, чтобы сезон для него закончился.

Окслейд-Чемберлен несколько дней болел, он должен быть готов к среде, как и Милнер", – сказал тренер.

В текущем сезоне АПЛ Диогу Жота сыграл 18 матчей за мерсисайдцев и забил 9 голов. Его стоимость составляет 40 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Диогу Жота
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Источник:
BBC

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