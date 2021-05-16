ВИДЕО, как Алиссон забил гол Вест Бромвичу на последней минуте матча

В 36-м туре АПЛ "Вест Бромвич" принял дома "Ливерпуль" Юргена Клоппа.

Всё шло к тому, что матч закончится вничью, но на 90+5-й минуте при подаче углового в штрафную пришел Алиссон Бекер. Он легко переправил мяч в дальний угол ворот после подачи, таким образом добывая победу для своей команды.

В этом сезоне вратарь сыграл 30 матчей в АПЛ и пропустил 31 гол.

Теперь "красные" имеют 63 очка, и лишь на один пункт отстают от "Челси", который разместился на 4-м месте таблицы.