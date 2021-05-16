Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО, как Алиссон забил гол Вест Бромвичу на последней минуте матча
Вратарь "Ливерпуля" вырывает три очка для своей команды
В 36-м туре АПЛ "Вест Бромвич" принял дома "Ливерпуль" Юргена Клоппа.
Всё шло к тому, что матч закончится вничью, но на 90+5-й минуте при подаче углового в штрафную пришел Алиссон Бекер. Он легко переправил мяч в дальний угол ворот после подачи, таким образом добывая победу для своей команды.
В этом сезоне вратарь сыграл 30 матчей в АПЛ и пропустил 31 гол.
Теперь "красные" имеют 63 очка, и лишь на один пункт отстают от "Челси", который разместился на 4-м месте таблицы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- АПЛ. Вест Бром - Ливерпуль 1:2. Гол Алиссона принес победу красным на 90+5 минуте
- Первая лига. Шампанское подождет, Металлист 1925 красиво громит Верес
- Шахтер будет сеяным в обоих раундах квалификации Лиги чемпионов
- Криштиану Роналду голом Сассуоло установил интересный рекорд
- Невеста защитника Шахтера рассказала о щедром предложении сняться в порно
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
С.Карпович. (Ланівці)
16.05.2021 в 22:43
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
16.05.2021 в 22:07
Ответить
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
16.05.2021 в 21:16
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
16.05.2021 в 21:03
Ответить
0
-3
10 (Феодосия)
16.05.2021 в 20:59
Ответить
+2
0
янковский ян (Запорожье)
16.05.2021 в 20:54
Ответить
+7
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...