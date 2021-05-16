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ВИДЕО, как Алиссон забил гол Вест Бромвичу на последней минуте матча

Англия
(4 голосов)

Вратарь "Ливерпуля" вырывает три очка для своей команды

ВИДЕО, как Алиссон забил гол Вест Бромвичу на последней минуте матча

Новина українською

В 36-м туре АПЛ "Вест Бромвич" принял дома "Ливерпуль" Юргена Клоппа.

Всё шло к тому, что матч закончится вничью, но на 90+5-й минуте при подаче углового в штрафную пришел Алиссон Бекер. Он легко переправил мяч в дальний угол ворот после подачи, таким образом добывая победу для своей команды.

В этом сезоне вратарь сыграл 30 матчей в АПЛ и пропустил 31 гол.

Теперь "красные" имеют 63 очка, и лишь на один пункт отстают от "Челси", который разместился на 4-м месте таблицы.

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В статье: Вест Бромвич Альбион Ливерпуль Алиссон Бекер
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Комментарии (6)
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С.Карпович. (Ланівці)
16.05.2021 в 22:43
Красень.Навіть більше слів нема.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
16.05.2021 в 22:07
Красавец, что тут скажешь, не хуже Жиру сгруппировался и филигранно направил мяч в сетку. Ливерпуль удивляет.
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
16.05.2021 в 21:16
Эпик
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0
0
Лекарь (село Дарница)
16.05.2021 в 21:03
Видео плохенькое, да еще и без повтора. Там точно Алиссон забил? Не 47-ой номер?
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0
-3
10 (Феодосия)
16.05.2021 в 20:59
Когда вратарь забивает, то обязаны быть в топ 4
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
16.05.2021 в 20:54
Он точно вратарь. Он так спокойно забил головой!!!
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+7
0


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