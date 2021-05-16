Алиссон - первый голкипер, который забивал за Ливерпуль

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" вырвал победу у "Вест Бромвича" , благодаря голу головой своего вратаря Алиссона на 90+5 минуте!

Бразилец стал первым голкипером в истории "красных", который забивал за "Ливерпуль" в официальном поединке. Также Бекеру покорилось еще одно достижение, Алиссон - первый среди вратарей в АПЛ, который забивал головой.

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний голкипер провел 40 матчей, в которых пропустил 41 мяч.