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Алиссон - первый голкипер, который забивал за Ливерпуль

Англия
(2 голосов)

В официальных встречах

Алиссон - первый голкипер, который забивал за Ливерпуль

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" вырвал победу у "Вест Бромвича", благодаря голу головой своего вратаря Алиссона на 90+5 минуте!

Бразилец стал первым голкипером в истории "красных", который забивал за "Ливерпуль" в официальном поединке. Также Бекеру покорилось еще одно достижение, Алиссон - первый среди вратарей в АПЛ, который забивал головой.

В текущем сезоне во всех турнирах 28-летний голкипер провел 40 матчей, в которых пропустил 41 мяч.

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В статье: Вест Бромвич Альбион Ливерпуль Алиссон Бекер
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Источник:
Opta

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Комментарии (2)
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mafan (Рівне)
16.05.2021 в 21:21
Супер кіпер!
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Кот-Философ (Черкаси)
16.05.2021 в 21:11
Боровик тихо смеется в сторонке
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