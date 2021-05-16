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Алиссон: Уверен, мой отец празднует гол вместе с Богом

Англия
(2 голосов)

Голкипер "красных" поделился эмоциями после гола

Алиссон: Уверен, мой отец празднует гол вместе с Богом

Новина українською

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон прокомментировал свой победный гол в матче с "Вест Бромвичем" в матче 36-го тура АПЛ.

"Меня переполняют эмоции. В последний месяц столько всего случилось со мной и моей семьей, но футбол – моя жизнь. Я играл с отцом с тех пор, как помню себя. Надеюсь, отец был сегодня тут и видел. Уверен, он празднует вместе с Богом.

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Иногда борешься изо всех сил, но что-то не выходит. Я очень рад помочь команде, потому что мы сражаемся вместе, у нас есть важная цель – попасть в Лигу чемпионов, потому что мы уже побеждали в этом турнире. Все начинается с квалификации.

Я не мог бы быть счастливее, чем сейчас", – рассказал бразилец.

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В статье: Вест Бромвич Альбион Алиссон Бекер
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Источник:
BBC

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Комментарии (2)
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В.В.П. (Город)
16.05.2021 в 21:35
а с каким из богов? их же капец как до **ра..
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-4
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Serega1111 (Киев)
16.05.2021 в 21:53
ну не с вашим же по имени х.у.и.л.о
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