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Алиссон: Уверен, мой отец празднует гол вместе с Богом
Голкипер "красных" поделился эмоциями после гола
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон прокомментировал свой победный гол в матче с "Вест Бромвичем" в матче 36-го тура АПЛ.
"Меня переполняют эмоции. В последний месяц столько всего случилось со мной и моей семьей, но футбол – моя жизнь. Я играл с отцом с тех пор, как помню себя. Надеюсь, отец был сегодня тут и видел. Уверен, он празднует вместе с Богом.
Иногда борешься изо всех сил, но что-то не выходит. Я очень рад помочь команде, потому что мы сражаемся вместе, у нас есть важная цель – попасть в Лигу чемпионов, потому что мы уже побеждали в этом турнире. Все начинается с квалификации.
Я не мог бы быть счастливее, чем сейчас", – рассказал бразилец.
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