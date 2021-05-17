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Алиссон - бомбардир. Вест Бромвич - Ливерпуль 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вест Бромвич - Ливерпуль, чемпионат Англии, 16.05.2021

Алиссон - бомбардир. Вест Бромвич - Ливерпуль 1:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Вест Бромвич - Ливерпуль, которые встречались в 36-м туре английской Премьер-лиги. Красные все еще надеются попасть в Лигу Чемпионов и после этого матча шансы у них действительно неплохие. Хотя все могло сложиться гораздо хуже, ведь Ливерпуль пропустил первым. Салах сравнял классным ударом с линии штрафной. Счет 1:1 держался до 90 + 5-й минуты, пока на подачу углового не пошел голкипер гостей Алиссон Бекер. Именно он замкнул подачу и принес своей команде победу. В следующем туре Ливерпуль может потеснить с четвертого места Челси или Лестер, которые сыграют в очном поединке.

Английская Премьер-лига. 36-й тур
Вест Бромвич - Ливерпуль 1:2
Голы: Робсон-Кану 15 - Салах 33, Алиссон 90 + 5

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В статье: Вест Бромвич Альбион Ливерпуль Мохамед Салах Алиссон Бекер
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