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Мануэль Нойер отреагировал на гол вратаря Ливерпуля Алиссона

Англия
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Бразилец спас свою команду от провала

Мануэль Нойер отреагировал на гол вратаря Ливерпуля Алиссона

Bayern & Germany

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Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер отреагировал на победный гол вратаря "Ливерпуля" Алиссона в матче 36-го тура АПЛ с "ВБА" (2:1). Бразильский игрок ударом головой замкнул подачу с корнера. В своем Instagram немец написал следующее:

"Вот это гол, мой друг!"

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Алиссон выступает за "Ливерпуль" уже почти 3 года. Напомним, "красные" в 36 матчах чемпионата Англии набрали 63 зачетных пункта, команда Клоппа занимает пятую позицию в зачетном рейтинге первенства.

Мануэль Нойер отреагировал на гол вратаря Ливерпуля Алиссона - изображение 1

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Ливерпуль Алиссон Бекер
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