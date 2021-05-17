Мануэль Нойер отреагировал на гол вратаря Ливерпуля Алиссона

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер отреагировал на победный гол вратаря "Ливерпуля" Алиссона в матче 36-го тура АПЛ с "ВБА" (2:1). Бразильский игрок ударом головой замкнул подачу с корнера. В своем Instagram немец написал следующее:

"Вот это гол, мой друг!"

Алиссон выступает за "Ливерпуль" уже почти 3 года. Напомним, "красные" в 36 матчах чемпионата Англии набрали 63 зачетных пункта, команда Клоппа занимает пятую позицию в зачетном рейтинге первенства.