Урок для "интеллигентов" Тухеля: Тактика в финале Кубка Англии

"Лестер" на "Уэмбли" переиграл "Челси" и впервые в своей истории стал обладателем Кубка Англии. Постараемся разобраться в закономерностях результата и рассмотрим главные тактические нюансы матча.

Несмотря на то, что команда Брендана Роджерса в турнирной таблице чемпионата находится выше "Челси", именно лондонский клуб считался фаворитом противостояния. С появлением Томаса Тухеля "синие" не то что преобразились, а стали одной из лучших команд Европы. Стремительный прогресс "Челси" был подкреплен и результатами. Тухель поднял команду в заветную зону топ-4 и вывел в финалы Лиги чемпионов и Кубка Англии, по дороге разобравшись с лучшими командами Испании и "Манчестер Сити"!

"Челси" - "Лестер" 0:1

Гол: Тилеманс 63

"Челси": Аррисабалага – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта (Хадсон-Одои 76), Канте, Жоржиньо (Хавертц 75), Алонсо (Чилуэлл 68) – Маунт, Зиеш (Пулишич 68) – Вернер (Жиру 82)

"Лестер": Шмейхель – Фофана, Эванс (Олбрайтон 34), Сеюнджю – Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас (Морган 82) – Перес (Чоудури 82) – Ихеаначо (Мэддисон 68), Варди

Предупреждения: Вернер 40 – Фофана 35

xG – 1,13:0,56

– 1,13:0,56 Удары (в створ) – 13(3):6(1)

– 13(3):6(1) Удары из штрафной – 6:4

– 6:4 Владение – 63,9%:36,1%

– 63,9%:36,1% Точность передач – 85%:74%

– 85%:74% Фолы – 13:9

Обе команды сыграли по тактическим схемам с тремя центральными защитниками. Базовой структурой "Челси" была 3-4-2-1, а "Лестер" поддерживал формацию 3-4-1-2. Томас Тухель не мог рассчитывать на Ковачича и Кристенсена, которые еще не восстановились после повреждений. Пару центральных полузащитников составили Канте и Жоржиньо, а в обороне на позиции правого центрального защитника сыграл Джеймс, который, как правило, играет латераля. На этот раз за правый фланг отвечал опытный Аспиликуэта. Место в воротах занял на Менди, а Аррисабалага, который был основным непосредственно в кубковых турнирах.

У "Лестера" также были определенные кадровые проблемы, но тренерский состав "лис" уже давно адаптировался к отсутствию Барнса, Джастина, Ундера. Опытные Эванс, Морган и Мэддисон еще не набрали оптимальной формы после восстановления. Первый вышел в старте, но еще в первом тайме был вынужденно заменен на Олбрайтона, а Морган и Мэддисон вышли на замену.

"Челси" предсказуемо больше владел мячом, что отображается и в статистических показателях и на тепловой карте матча. Но следует отметить, что до пропущенного лондонцами гола, преимущество команды Тухеля в этом важном для нее аспекте было незначительным – 55%:45%. На общую статистику большое влияние оказал игровой отрезок – между голом и финальным свистком. В этот период команда Роджерса сознательно отдала инициативу и мяч, сконцентрировавшись на глубокой позиционной обороне, удерживании счета и контратаках. На этом отрезке соотношение владения мячом было 85%:15%.

Нельзя сказать, что обе команды при организации атак заваливались на свой правый фланг, но, по крайней мере, большая часть атакующих действий и взаимодействий проводилась ими именно через эти вертикальные зоны. Большая разница в показателях активности обусловлено переходом "Лестера" на игру низким блоком.

Обе команды активно начали матч. По большому счету "Лестер" не уступал команде Тухеля ни в интенсивности прессинга, ни в стратегической скорости (синхронное передвижение игроков команды для сохранения вертикальной и горизонтальной компактности. Средний темп движения со своевременными ускорениями и замедлениями). Игра смотрелась, атмосферы добавляло присутствие на трибунах болельщиков. Более двадцати тысяч соскучившихся по живому футболу болельщиков подпитывали команды энергией.

"Челси" традиционно трепетно относился к розыгрышу мяча от ворот. При билд-апе Силва опускался непосредственно к вратарю, а крайние центральные защитники широко расходились к флангам.

Синий – защитники, желтый – полузащитники, красный – нападающие

Жоржиньо опекался нападающими "Лестера", а за Канте отвечал Перес. Маунт часто опускался глубже Зиеша и создавал дополнительные варианты для развития позиционных атак. Частые смещения Маунта (назад) и Канте (вперед) должны были способствовать созданию фазового пространства во второй и финальной третях поля, а именно численного большинства и равенства в зоне мяча и зоне взаимодействий, кратковременных ситуаций - 2vs1.

Во второй фазе позиционных атак "Челси" Жоржиньо выполнял функции условной "шестерки", а Манут и Канте – "восьмерок" (периодически менялись полуфлангами) при базовой схеме 4-3-3. Аспи и Алонсо поднимались в зоны вингеров и создавали ширину. Но когда дело доходило до подачи в штрафную, латераль с дальнего фланга шел на завершение, на дальнюю штангу.

В позиционной обороне "Лестер переходил на структуру 5-3-2. Перестроение осуществлялось за счет смещения Переса в линию к хавбекам.

Атаки номинальных гостей по своей структуре были гораздо проще. Кастань поднимался высоко по флангу, а зону правого защитника занимал Фофана. Слева оставался Томас, а Эванс и Сеюнджю по сути были парой центрбеков. Смелая позиция Кастаня и смещение Фофана позволяли перегружать игроками правый фланг, через который Роджерс и пытался конструировать позиционные атаки. Часто билд-ап "Лестера" завершался игрой на Фофана, который исполнял продольную или диагональную передачу вперед.

Ключевыми моментами матча можно смело назвать эпизод с голом-красавцем Тилеманса и пару сейвов Шмейхеля.

После матча главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс не скрывал положительных эмоций и без лишней скромности выразил мнение о закономерности победы его команды:

"Это потрясающее чувство, еще до того, когда я пришёл в "Лестер", я знал, что клуб никогда не выигрывал Кубок Англии. Горжусь командой, игроками, болельщиками, это прекрасный день для города. Сегодня мы играли лучше соперника, были агрессивны, здорово прессинговали, а когда находились с мячом, то всегда создавали опасность. "Челси" - потрясающая команда, именно поэтому они вышли в финал Лиги чемпионов, но я думаю, что мы заслужили сегодняшнюю победу".

Томас Тухель выразил разочарование результатом, но в то же время, главный тренер "Челси" остался удовлетворен уровнем игры своей команды:

"Мы разочарованы, но не разгневаны игрой, которую показали парни. Думаю, нашей игры было достаточно, чтобы выиграть. Нам просто не повезло. Мы никогда не скрывали, что везение нужно, чтобы побеждать на таком уровне. Нужны импульс, решения, мелкие детали, рефери. Команда хорошо оборонялась и контратаковала. Мы не допустили не одной быстрой атаки от одной из лучших контратакующих команд Европы. Наши решения в первом тайме были слишком беспокойными, в некоторых моментах ребята слишком спешили. У Аспиликуэты был серьезный момент, и во втором тайме мы контролировали игру. Мы пропустили гол из ничего. Это фантастический и везучий гол. У нас был момент у Мэйсона, офсайд, который был на грани. Нам сегодня не повезло".

В принципе, с Томасом Тухелем трудно не согласиться. И в целом, и непосредственно в этом конкретном матче интегральный уровень его команды был выше. В принципе, статистика, которая далеко не всегда объективно отображает картину, на этот раз вполне соответствует тому, что происходило на поле "Уэмбли". "Челси" играл с позиции силы и имел больше голевых возможностей. Обстоятельства явно сложились не в пользу финалистов Лиги чемпионов. Но, уверен, Тухель прекрасно понимает, что в больших матчах обстоятельства, которые могут обеспечить победу, нужно заслужить. Превосходства в техническом и тактическом компонентах оказалось недостаточно.

"Лестер" элементарно больше хотел выиграть. Это было видно невооруженным взглядом. Понятное дело, что Кубок Англии трофей престижный, но для команды Роджерса и ее болельщиков этот финал имел куда большее значение, чем для размышляющих о европейской короне лондонцев. Эмоциональные ресурсы команд были распределены по-разному.

"Лестер" получил то, за что бился. "Челси" был слишком интеллигентным. Как сказал Мирча Луческу после финала Кубка Украины – финалы не играются, финалы выигрываются. "Синие" слишком поздно спохватились. Своей пассивностью на протяжении большей части игрового времени они не заслужили везения, о котором говорил Томас Тухель. "Лестер" преподнес "Челси" хороший и своевременный урок перед финалом ЛЧ в Порту.

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