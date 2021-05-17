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Сэм Эллардайс отреагировал на гол Алиссона в ворота Вест Бромвича
Соперники не ожидали от Бекера такого удара
Главный тренер "Вест Бромвич Альбион" Сэм Эллардайс прокомментировал поражение в матче английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (1:2). Победный гол забил голкипер мерсисайдцев Алисон Бекер. На последних секундах встречи он пришёл в штрафную соперника на подачу углового и забил ударом головой.
"Качество подачи и удара головой были великолепны. Если бы кто-то из наших игроков держал Бекера, было бы лучше, но ничего не изменишь. Это горькое разочарование", — приводит слова Эллардайса BBC.
"Ливерпуль" в 36 матчах набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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