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Трент Александер-Арнольд может не попасть в заявку сборной Англии на Евро-2020
Наставник рассчитывает на других игроков
Стали известны подробности заявки сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020, которая будет оглашена на следующей неделе.
По информации The Athletic, в список, скорее всего, не попадёт защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд. Главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт по-прежнему рассчитывает на других игроков, несмотря на удачное выступление футболиста мерсисайдцев в последних матчах и расширение заявки, которая теперь составляет 26 человек вместо 23.
При этом ожидается, что на Евро поедет одноклубник Александер-Арнольда, полузащитник Джордан Хендерсон. Капитан "Ливерпуля" получил травму в феврале и с тех пор не выходил на поле. Его состояние и готовность помочь сборной оценят специалисты.
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