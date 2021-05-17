Трент Александер-Арнольд может не попасть в заявку сборной Англии на Евро-2020

Стали известны подробности заявки сборной Англии на предстоящий чемпионат Европы по футболу — 2020, которая будет оглашена на следующей неделе.

По информации The Athletic, в список, скорее всего, не попадёт защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд. Главный тренер национальной команды Гарет Саутгейт по-прежнему рассчитывает на других игроков, несмотря на удачное выступление футболиста мерсисайдцев в последних матчах и расширение заявки, которая теперь составляет 26 человек вместо 23.

При этом ожидается, что на Евро поедет одноклубник Александер-Арнольда, полузащитник Джордан Хендерсон. Капитан "Ливерпуля" получил травму в феврале и с тех пор не выходил на поле. Его состояние и готовность помочь сборной оценят специалисты.