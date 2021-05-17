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Борнмут переиграл Брентфорд в первом матче плей-офф за выход в АПЛ
Единственный гол забил Данджума
Фото: Action Images/Reuters/Автор - Matthew Childs
“Борнмут” сделал первый шаг по возвращению в АПЛ после своего вылета в Чемпионшип в прошлом сезоне.
Сегодня “вишенки” переиграли в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ “Брентфорд”. Единственный гол за “Борнмут” забил Арно Данджума во втором тайме – 1:0.
Во втором полуфинале между собой встретятся “Суонси” и “Барнсли”. Ответные матчи состоятся в субботу, 22 мая.
В АПЛ из Чемпионшипа уже поднялись “Норвич” и “Уотфорд”. В ответном направлении последуют “Шеффилд Юнайтед”, “Вест Бромвич” и “Фулхэм”.
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