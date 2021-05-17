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Легенды АПЛ обратились к правительству Великобритании - предотвратить создание новых "Суперлиг"
Уже собрали необходимое количество подписей
Несколько бывших футболистов подали петицию в парламент Великобритании с просьбой создать в английском футболе независимый регуляторный орган.
Мы, как футбольные фанаты, были поражены попыткой создать Суперлигу Европы. Это была прямая угроза целостности игры, попытка разрушить концепцию спортивных достижений и открытого соревнования. Болельщики в едином порыве выступили против циничного захвата власти группой состоятельных владельцев. Протесты дали результат и попытка отколоться провалилась.
Теперь мы должны сделать так, чтобы этого больше никогда не повторилось. Без быстрого и прямого вмешательства угроза возвращения Суперлиги будет постоянной.
Пора действовать. Мы выступаем за:
- Закон от правительства, запретившего бы любому клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) пытаться покинуть национальную футбольную пирамиду
- Создание независимого футбольного регулятора
Этот новый орган должен представить интересы болельщиков, защищать от недобросовестных действий, выносить решения на правах главного органа по вопросам, касающимся футбольной ассоциации Англии, АПЛ и EFL. Этот орган должен будет в первую очередь работать ради общего блага, а не позволять клубам действовать исключительно в собственных интересах.
Скажите «нет» Суперлиге Европы. Скажите «да» изменениям в футболе к лучшему.
Петицию подписали частности Гари Невилл, Джейми Каррагер, Гари Линекер, Рио Фердинанд, Флетчер, Ричардс, Джейми Реднапп.
Для того, того, чтобы петицию рассмотрели в парламенте, она должна собрать 100 000 подписей. Сейчас под ней подписались уже более 108 000 человек.
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