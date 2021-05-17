Легенды АПЛ обратились к правительству Великобритании - предотвратить создание новых "Суперлиг"

Несколько бывших футболистов подали петицию в парламент Великобритании с просьбой создать в английском футболе независимый регуляторный орган.

Мы, как футбольные фанаты, были поражены попыткой создать Суперлигу Европы. Это была прямая угроза целостности игры, попытка разрушить концепцию спортивных достижений и открытого соревнования. Болельщики в едином порыве выступили против циничного захвата власти группой состоятельных владельцев. Протесты дали результат и попытка отколоться провалилась.

Теперь мы должны сделать так, чтобы этого больше никогда не повторилось. Без быстрого и прямого вмешательства угроза возвращения Суперлиги будет постоянной.

Пора действовать. Мы выступаем за:

Закон от правительства, запретившего бы любому клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) пытаться покинуть национальную футбольную пирамиду

Создание независимого футбольного регулятора

Этот новый орган должен представить интересы болельщиков, защищать от недобросовестных действий, выносить решения на правах главного органа по вопросам, касающимся футбольной ассоциации Англии, АПЛ и EFL. Этот орган должен будет в первую очередь работать ради общего блага, а не позволять клубам действовать исключительно в собственных интересах.

Скажите «нет» Суперлиге Европы. Скажите «да» изменениям в футболе к лучшему.

Петицию подписали частности Гари Невилл, Джейми Каррагер, Гари Линекер, Рио Фердинанд, Флетчер, Ричардс, Джейми Реднапп.

Для того, того, чтобы петицию рассмотрели в парламенте, она должна собрать 100 000 подписей. Сейчас под ней подписались уже более 108 000 человек.