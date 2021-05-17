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Легенды АПЛ обратились к правительству Великобритании - предотвратить создание новых "Суперлиг"

Англия
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Уже собрали необходимое количество подписей

Легенды АПЛ обратились к правительству Великобритании - предотвратить создание новых "Суперлиг"

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Несколько бывших футболистов подали петицию в парламент Великобритании с просьбой создать в английском футболе независимый регуляторный орган.

Мы, как футбольные фанаты, были поражены попыткой создать Суперлигу Европы. Это была прямая угроза целостности игры, попытка разрушить концепцию спортивных достижений и открытого соревнования. Болельщики в едином порыве выступили против циничного захвата власти группой состоятельных владельцев. Протесты дали результат и попытка отколоться провалилась.

Теперь мы должны сделать так, чтобы этого больше никогда не повторилось. Без быстрого и прямого вмешательства угроза возвращения Суперлиги будет постоянной.

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Пора действовать. Мы выступаем за:

  • Закон от правительства, запретившего бы любому клубу Английской премьер-лиги (АПЛ) пытаться покинуть национальную футбольную пирамиду
  • Создание независимого футбольного регулятора

Этот новый орган должен представить интересы болельщиков, защищать от недобросовестных действий, выносить решения на правах главного органа по вопросам, касающимся футбольной ассоциации Англии, АПЛ и EFL. Этот орган должен будет в первую очередь работать ради общего блага, а не позволять клубам действовать исключительно в собственных интересах.

Скажите «нет» Суперлиге Европы. Скажите «да» изменениям в футболе к лучшему.

Петицию подписали частности Гари Невилл, Джейми Каррагер, Гари Линекер, Рио Фердинанд, Флетчер, Ричардс, Джейми Реднапп.
Для того, того, чтобы петицию рассмотрели в парламенте, она должна собрать 100 000 подписей. Сейчас под ней подписались уже более 108 000 человек.

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В статье: АПЛ Суперлига
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.05.2021 в 22:46
К английским фанатам будет надёжнее.
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