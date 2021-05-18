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Харри Кейн хочет найти новый клуб до Евро-2020

Англия
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Он хочет бороться за трофей Лиги чемпионов

Харри Кейн хочет найти новый клуб до Евро-2020

Новина українською

"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" связывались с представителями Харри Кейна. Клубы выразили желание подписать нападающего сборной Англии, который снова сказал "Тоттенхэму", что хочет уйти.

Сейчас "шпоры" ищут замену центрального нападающего. Это первое свидетельство того, что клуб готов согласиться с решением 27-летнего игрока.

Клуб не хочет продавать Кейна, но "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" контактируют с представителями Кейна и выражают желание подписать футболиста.

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Желание самого Кейна - оставаться в АПЛ, и он хочет принять решение до Евро-2020, сообщает Sky Sports.

В последних интервью Кейн не скрывал, что хочет бороться за главные трофеи Европы, а это вне досягаемости современного "Тоттенхэм Хотспур". Клуб убедил Кейна отложить свои планы после того, как Жозе Моуринью заменил Почеттино. "Шпоры" надеялись, что их первый полный сезон под руководством Моуринью будет успешным. Но на фоне травмы Кейна команда "упала" в таблице и они снова пролетают мимо Лиги чемпионов.

Впоследствии "шпоры" обнародовали официальную позицию по поводу этого заявления: "Наше внимание сосредоточено на том, чтобы как можно лучше завершить сезон. Это то, на что следует ориентироваться каждому игроку", - говорится в Твиттере журналиста BBC Саймона Стоуна.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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