Харри Кейн хочет найти новый клуб до Евро-2020

"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" связывались с представителями Харри Кейна. Клубы выразили желание подписать нападающего сборной Англии, который снова сказал "Тоттенхэму", что хочет уйти.

Сейчас "шпоры" ищут замену центрального нападающего. Это первое свидетельство того, что клуб готов согласиться с решением 27-летнего игрока.

Клуб не хочет продавать Кейна, но "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" контактируют с представителями Кейна и выражают желание подписать футболиста.

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Желание самого Кейна - оставаться в АПЛ, и он хочет принять решение до Евро-2020, сообщает Sky Sports.

В последних интервью Кейн не скрывал, что хочет бороться за главные трофеи Европы, а это вне досягаемости современного "Тоттенхэм Хотспур". Клуб убедил Кейна отложить свои планы после того, как Жозе Моуринью заменил Почеттино. "Шпоры" надеялись, что их первый полный сезон под руководством Моуринью будет успешным. Но на фоне травмы Кейна команда "упала" в таблице и они снова пролетают мимо Лиги чемпионов.