Воспитанник и гордость: определен лучший футболист лондонского Челси в сезоне

Официальный сайт "Челси" назвал лучшего футболиста в рамках текущей кампании. Им стал юный полузащитник Мейсон Маунт. Игрока выбрали болельщики, они отдавали свои голоса на протяжении сезона.

Маунт был ключевой фигурой как при Фрэнке Лэмпарде, таковым он остался и при Томасе Тухеле. У него самое большое количество сыгранных минут в розыгрыше, англичанин забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

В прошлом году награду выиграл Матео Ковачич. Впервые за долгое время приз взял воспитанник "синих". Ранее Маунт выступал на правах аренды за "Витесс" и "Дерби Каунти".