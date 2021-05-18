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Воспитанник и гордость: определен лучший футболист лондонского Челси в сезоне

Англия
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Доказал, что может играть не только при Лэмпарде

Воспитанник и гордость: определен лучший футболист лондонского Челси в сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный сайт "Челси" назвал лучшего футболиста в рамках текущей кампании. Им стал юный полузащитник Мейсон Маунт. Игрока выбрали болельщики, они отдавали свои голоса на протяжении сезона.

Маунт был ключевой фигурой как при Фрэнке Лэмпарде, таковым он остался и при Томасе Тухеле. У него самое большое количество сыгранных минут в розыгрыше, англичанин забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

В прошлом году награду выиграл Матео Ковачич. Впервые за долгое время приз взял воспитанник "синих". Ранее Маунт выступал на правах аренды за "Витесс" и "Дерби Каунти".

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В статье: Челси (Лондон) Мейсон Маунт
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Источник:
Chelsea

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