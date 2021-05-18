Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я был бы удивлен, если бы меня не выбрали". Легенда МЮ – третий игрок, который вошел в Зал славы АПЛ
Первые двое – Ширер и Анри
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона стал третьим футболистом, которого включили в Зал славы АПЛ. Таким образом, француз присоединился к двум другим экс-форвардам чемпионата – Алану Ширеру и Тьерри Анрри. Пресс-служба АПЛ охарактеризовала Эрика как харизматичного лидера и мастера контратакующего футбола.
В рамках 156 матчей в АПЛ Кантона забил 70 голов и оформил 56 результативных передач. С "МЮ" "Король Эрик" взял 4 комплекта золотых медалей первенства. Он стал первым из 6 футболистов, которых включат в Зал славы по результатам голосования болельщиков и жюри АПЛ. Сам экс-футболист отметил:
"Я очень счастлив, горжусь, но в то же время не удивлен. Я был бы удивлен, если бы меня не выбрали! Мне посчастливилось играть в потрясающей команде с прекрасными игроками, великолепным менеджером и замечательными болельщиками".
Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen— Premier League (@premierleague) May 18, 2021
???? Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa
Популярное сейчас
- На новой арене: Луческу предложил владельцу румынского гранда провести матч с Динамо
- Умер известный администратор Динамо и сборной Украины Александр Чубаров
- Реброва зовут в Грецию, Де Дзерби в Шахтере нужен Локателли. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- ВИДЕО, как Алиссон забил гол Вест Бромвичу на последней минуте матча
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет