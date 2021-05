"Я был бы удивлен, если бы меня не выбрали". Легенда МЮ – третий игрок, который вошел в Зал славы АПЛ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона стал третьим футболистом, которого включили в Зал славы АПЛ. Таким образом, француз присоединился к двум другим экс-форвардам чемпионата – Алану Ширеру и Тьерри Анрри. Пресс-служба АПЛ охарактеризовала Эрика как харизматичного лидера и мастера контратакующего футбола.

В рамках 156 матчей в АПЛ Кантона забил 70 голов и оформил 56 результативных передач. С "МЮ" "Король Эрик" взял 4 комплекта золотых медалей первенства. Он стал первым из 6 футболистов, которых включат в Зал славы по результатам голосования болельщиков и жюри АПЛ. Сам экс-футболист отметил:

