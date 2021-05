Лэмпард готов заменить? Кристал Пэлас сообщил о прекращении сотрудничества с 73-летним Ходжсоном

Известный английский специалист Рой Ходжсон покинет пост менеджера "Кристал Пэлас" в конце сезона – об этом сообщает пресс-служба "орлов". Матч с "Ливерпулем" на "Энфилде" станет последним для 73-летнего наставника в стане "стекольщиков". Всего он провел 162 поединка во главе команды.

Ходжсон возглавил "Пэлас" в сентябре 2017-го. Интересно, что в далеком 1965 году Рой начинал карьеру футболиста именно в лондонском клубе. Тренер отметил, что "настало время отойти от суровых соревнований АПЛ".

