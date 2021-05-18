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Тео Уолкотт подпишет двухлетний контракт с Саутгемптоном

Англия
(1 голосов)

Форвард является воспитанником Саутгемптона

Тео Уолкотт подпишет двухлетний контракт с Саутгемптоном

Новина українською

"Саутгемптон" на своём официальном сайте объявил о предстоящем подписании контракта с 32-летним нападающим Тео Уолкоттом. Футболист выступал за "святых" с октября 2020 года на правах аренды. Его нынешнее соглашение завершится в конце июня.

После этого Тео подпишет новый двухлетний контракт. Условия договора не разглашаются.

Уолкотт является воспитанником "Саутгемптона". В 2006 году он покинул клуб в возрасте 16 лет и перешёл в лондонский "Арсенал" за € 10,5 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Тео провёл 21 матч, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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В статье: Тео Уолкотт "Саутгемптон"
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Комментарии (1)
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F@ust (Прага)
18.05.2021 в 16:36
На нем же живого места нет. Зачем?
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