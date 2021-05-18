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Манчестер Юнайтед назвал лучшего игрока сезона

Англия
(1 голосов)

Им стал новичок манкунианцев

Манчестер Юнайтед назвал лучшего игрока сезона

Новина українською

Лучшим футболистом сезона-2020/21 в "Манчестер Юнайтед" признан полузащитник Бруну Фернандеш, пишет официальный сайт клуба. Он получит приз, названный в честь сэра Мэтта Басби — знаменитого тренера команды.

Победитель был выбран по результатам голосования болельщиков. 26-летний футболист в текущем сезоне провел 56 матчей за "МЮ" во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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