Манчестер Юнайтед назвал лучшего игрока сезона

Лучшим футболистом сезона-2020/21 в "Манчестер Юнайтед" признан полузащитник Бруну Фернандеш, пишет официальный сайт клуба. Он получит приз, названный в честь сэра Мэтта Басби — знаменитого тренера команды.

Победитель был выбран по результатам голосования болельщиков. 26-летний футболист в текущем сезоне провел 56 матчей за "МЮ" во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал 17 результативных передач.

He's out of this world ????????



???? Introducing our ???????????? ???????????????? ???????????????????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ????????????????, presented by @adidasfootball, @B_Fernandes8 ????#MUFC #MUFCPOTY