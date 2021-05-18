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АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити 3:2. Футбол с болельщиками - другой футбол 

Англия
(3 голосов)

Чайкам удалось сделать камбэк, проигрывая 0:2 

АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити 3:2. Футбол с болельщиками - другой футбол 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором матче подряд “Манчестер Сити” пропускает три гола. И если в игре с “Ньюкаслом” команде Гвардиолы удалось забить больше соперника, и выиграть 4:3, сегодня “горожане” позволили “Брайтону” сделать камбэк, выигрывая 2:0. Во многом сенсационному результату способствовало раннее удаление Канселу и прекрасная атмосфера на “Амекс Стэдиум”. Болельщики в Англии наконец-то вернулись на стадионы. Остался в прошлом искусственный шум. Настоящие “бууу”, настоящая радость, настоящие песни – так футбол воспринимается совершенно иначе.

“Сити” быстро забил гол. Марез накрутил на дриблинге нескольких соперников и выполнил подачу на дальнюю штангу – там были и Торрес, и Гюндоган, пробил лучший бомбардир “Сити” – 1:0.

В общем, матч мог складываться прекрасно для гостей. Они забили быстрый гол, и могли удушающее для соперника контролировать игру. Но не тут-то было! “Брайтон” разбил прессинг “Сити”, Джаханбахш отправил мяч вперед, Канселу не сумел его обработать, потерял его, и завалил Уэлбека. Красная карточка на десятой минуте. “Сити” больше 80 минут пришлось играть вдесятером. По правде говоря, еще в первом тайме рефери мог уравнивать составы, но дал Джаханбахшу всего желтую карточку после жесткого фола на Гюндогане.

В первом тайме “Брайтону” не удалось воспользоваться большинством. А на первых минутах второго “Сити” забил второй. Прекрасные индивидуальные действия Фила Фодена. Он сам забрал мяч в центре поля, выполнил проход, обыграл противников, и точно уложил мяч в угол – 2:0.

Игру по-настоящему изменило не удаление, а гол “Брайтона” в ответ сразу после мяча Фодена. Во всем виноват Родри. Он дал неточный пас назад, Троссард его подхватил, выбрал правильный момент для удара и отправил мяч в сетку. Как не пытался Диаш, удар ему заблокировать не удалось.

После 1:2 на поле была только одна команда. “Брайтон” играл смело, постоянно атаковал, и рев нескольких тысяч болельщиков давал дополнительную энергию команде Грэма Поттера.

В итоге “Брайтон” дожал “Сити”. На 72-й минуте Уэбстер замкнул навес Гросса, а спустя четыре минуты победный гол “чаек” после суматохи в штрафной “Сити” забил Дэн Берн.

“Брайтон” продолжил атаковать, но в конце матча “Сити” создал пару моментов. Сначала рефери решил не ставить пенальти в ворота “чаек” после рискованного подката Лалланы на Жезусе, а затем Жезус хорошо пробивал в ближний угол, но Санчес был на месте.

Гвардиола был раздражен поражением и после матча о чем-то оживленно спорил с Поттером. Судейские решения повлияли на результат игры, но нужно отдать должное “Брайтону” и его болельщикам, которые сделали все, чтобы обыграть чемпиона в своем последнем домашнем матче сезона 2020/2021.

Английская Премьер-лига, 37-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон энд Хоув Альбион” – “Манчестер Сити” 3:2

Голы: Троссард 50, Уэбстер 72, Берн 76 – Гюндоган 2, Фоден 48

“Брайтон”: Санчес – Уайт, Уэбстер, Берн – Гросс, Элзейт (Зечири 65), Биссума, Модер – Джаханбахш (Лаллана 49), Уэлбек (Троссард 29), Мак Аллистер

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – Силва (Жезус 78), Родри, Гюндоган (Фернандиньо 56) – Марез, Торрес (Гарсия 15), Фоден

Предупреждение: Джаханбахш 27, Уэбстер 90+3, Санчес 90+5 – Силва 73, Диаш 79, Фернандиньо 82

Удаление: Канселу 10

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Брайтон энд Хоув Альбион Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
18.05.2021 в 23:26
а вы говорите шейхи-шейхи , все купили. А вот сегодня Сити конкретно убили судьи. Сначала Уэлбек сам схватил Канселу и рухнул с ним вместе, за явный фол в атаке, удаляют защитника, на котором фолили . Причем на просмотр ВАРа потратили аж... секунд 20 . Потом Гюндогана убрали шипами в колено, тоже никакого ВАРа, только желтая. Да и в целом много мелких фолов не свистелось на игроках Сити, Например, когда Фернандиньо получил желтую, в эпизоде перед этим сбили Жезуса и ноль реакции. Но самый смешной был момент где-то в середине второго тайма, когда Сити вбрасывал аут (!!) и у Бернандо судья зафиксировал ... офсайд ... С аута (!!!) Я думал, это только у нас могут с угловых офсайды свистеть, но не тут то было
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Dimka26 (Чернигов)
18.05.2021 в 23:23
Слабая игра Зинченко. а ведь он не лидер команды. чтобы терять мотивацию в нерешающем матче.
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Spokoyno (Киев)
18.05.2021 в 23:15
Три моменти... 1) Наш Зінченко другий ззаду... бо саме Сашко чогось сховався за спиною Едерсона під час другого голу та дав вільно подати при третьому. Це при тому, що до цього пару раз блокував небезпечні удари у створ воріт МС. 2) Суддя трохи лояльнішій був до господарів... не призначивши пенальті, коли Лалана завалив Жезуса біля воротарського... Зігравши "трошки в ноги, трошки в м'яч"! 3) Утім програш чемпіонів все ж таки обумовлено "воно їм треба... пупка рвати коли золото у кишені" та гра у меншості з ДЕСЯТОЇ хвилини.
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