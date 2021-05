АПЛ. Брайтон - Манчестер Сити 3:2. Футбол с болельщиками - другой футбол 

Во втором матче подряд “Манчестер Сити” пропускает три гола. И если в игре с “Ньюкаслом” команде Гвардиолы удалось забить больше соперника, и выиграть 4:3, сегодня “горожане” позволили “Брайтону” сделать камбэк, выигрывая 2:0. Во многом сенсационному результату способствовало раннее удаление Канселу и прекрасная атмосфера на “Амекс Стэдиум”. Болельщики в Англии наконец-то вернулись на стадионы. Остался в прошлом искусственный шум. Настоящие “бууу”, настоящая радость, настоящие песни – так футбол воспринимается совершенно иначе.

“Сити” быстро забил гол. Марез накрутил на дриблинге нескольких соперников и выполнил подачу на дальнюю штангу – там были и Торрес, и Гюндоган, пробил лучший бомбардир “Сити” – 1:0.

В общем, матч мог складываться прекрасно для гостей. Они забили быстрый гол, и могли удушающее для соперника контролировать игру. Но не тут-то было! “Брайтон” разбил прессинг “Сити”, Джаханбахш отправил мяч вперед, Канселу не сумел его обработать, потерял его, и завалил Уэлбека. Красная карточка на десятой минуте. “Сити” больше 80 минут пришлось играть вдесятером. По правде говоря, еще в первом тайме рефери мог уравнивать составы, но дал Джаханбахшу всего желтую карточку после жесткого фола на Гюндогане.

В первом тайме “Брайтону” не удалось воспользоваться большинством. А на первых минутах второго “Сити” забил второй. Прекрасные индивидуальные действия Фила Фодена. Он сам забрал мяч в центре поля, выполнил проход, обыграл противников, и точно уложил мяч в угол – 2:0.

Игру по-настоящему изменило не удаление, а гол “Брайтона” в ответ сразу после мяча Фодена. Во всем виноват Родри. Он дал неточный пас назад, Троссард его подхватил, выбрал правильный момент для удара и отправил мяч в сетку. Как не пытался Диаш, удар ему заблокировать не удалось.

После 1:2 на поле была только одна команда. “Брайтон” играл смело, постоянно атаковал, и рев нескольких тысяч болельщиков давал дополнительную энергию команде Грэма Поттера.

В итоге “Брайтон” дожал “Сити”. На 72-й минуте Уэбстер замкнул навес Гросса, а спустя четыре минуты победный гол “чаек” после суматохи в штрафной “Сити” забил Дэн Берн.

“Брайтон” продолжил атаковать, но в конце матча “Сити” создал пару моментов. Сначала рефери решил не ставить пенальти в ворота “чаек” после рискованного подката Лалланы на Жезусе, а затем Жезус хорошо пробивал в ближний угол, но Санчес был на месте.

Гвардиола был раздражен поражением и после матча о чем-то оживленно спорил с Поттером. Судейские решения повлияли на результат игры, но нужно отдать должное “Брайтону” и его болельщикам, которые сделали все, чтобы обыграть чемпиона в своем последнем домашнем матче сезона 2020/2021.

Brighton beat newly-crowned champions, Man City, for the first time in #PL history#BHAMCI pic.twitter.com/ptp2uxQjHA