Сладкая месть за Кубок. АПЛ. Челси – Лестер 2:1

Брендан Роджерс ожидаемо повторил модуль с тремя центрбеками и не удивил составом. В свою очередь Томас Тухель в данном вопросе по-прежнему консервативен, расстановка у немца поменяется только в следующем сезоне. Из неожиданного и неуказанного в анонсе – только повреждение подколенного сухожилия у Кая Хавертца.

В первом тайме "Лестера" на поле и не было, никакого прессинга средним и высоким блоком – словно стая лисов гости метались в своих владениях, хозяева молниеносно пролетали центр поля. "Челси" не реализовал тонну моментов. Выделим самые опасные: удар Джеймса рядом со штангой, сэйвы Шмейхеля после выстрелов Канте и Маунта, неточный кивок Силвы над перекладиной на корнере, штанга у Пулишича. Ах да, Вернер, вообще-то, отличился незасчитанным дублем – сначала Тимо забил из офсайда, а затем на угловом воспользовался рукой, чтобы мяч оказался в сетке ворот Каспера. Отметим, что немец возглавляет рейтинг игроков, которые чаще всего попадают в офсайд в АПЛ – у 11-го номера "синих" 41 положение "вне игры".

Werner is top of the charts for offside in the Premier League now. After a few in this game, he has reached 41 offside calls for the season. #CFC #CHELEI — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) May 18, 2021

Также нельзя не прокомментировать работу Майка Дина в первой половине встречи. Два его решения оказались особенно удивительными. На 17-й минуте матче Сеюнджу сзади грубо шипами наступил на пятку Пулишичу – без наказания для турецкого защитника "Лестера". Приблизительно через 120 секунд Вернер опередил Тилеманса в штрафной площадке Шмейхеля и получил сзади по ноге – никакого пенальти и даже просмотра VAR. Квинтэссенция поведения английских судей.

How has Timo Werner not been given a penalty by VAR?? ????????‍♂️????????‍♂️????????‍♂️ pic.twitter.com/Ei39INEZDN — Jonathan Walters (@JonWalters19) May 18, 2021

Важно отметить, что через полчаса от стартового свистка газон "Стэмфорд Бридж" покинул Канте: француз получил небольшое повреждение, а Тухель логично не стал рисковать ключевым игроком и выпустил на поле вернувшегося из лазарета Ковачича, ведь в конце месяца у "Челси" финал Лиги чемпионов.

"Челси" моментально забил после перерыва. Рюдигер избавился от опеки Кастаня и выскочил из-за спины Ндиди, замкнув подачу Чилвелла с углового (1:0). Интересно, что все три последних мяча Антонио в АПЛ были забиты в ворота "Лестера" – это ровно половина от общего количества его голов в турнире.

Хозяева немного сбросили обороты, "Лестер" получил возможность хотя бы выдохнуть. Тем не менее, ненадолго – госпожа Фортуна вернула должок Вернеру в виде фола Фофаны во владениях гостей. Тимо заработал пятый пенальти, а это больше, чем какой-либо футболист в текущем сезоне чемпионата Англии. Приговор без нервов исполнил Жоржиньо (2:0).

"Лисы" начали активнее толпиться у владений Менди. С несколькими угрозами Эдуар справился: сперва голкипер "Челси" размялся благодаря простому удару Переса, затем контролировал полет снаряд после выстрела Ихеаначо. Правда, сенегалец был бессилен во время расстрела в исполнении все того же Келечи (2:1) – все началось с того, что Ковачич потерял сферу в стиле Жоржиньо. Айосе имел шанс сравнять счет, однако пробил над перекладиной. Концовка встречи прошла под аккомпанемент нервов гостей – дважды на поле произошли стычки. Все же, "Челси" удержал свое преимущество.

АПЛ, 37-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Англия)

"Челси" – "Лестер" 2:1

Голы: Рюдигер (47), Жоржиньо (66, с пенальти) – Ихеаначо (76)

"Челси": Менди – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта (Зума, 88), Канте (Ковачич, 32), Жоржиньо, Чилвелл – Пулишич, Маунт – Вернер (Жиру, 90+1)

"Лестер": Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджу – Олбрайтон (Перейра, 67), Тилеманс, Ндиди, Томас – Перес, Мэддисон (Ихеаначо, 60) – Варди

Предупреждения: Аспиликуэта (87), Менди (90+1) – Перес (32), Фофана (82), Ндиди (89), Перейра (90+4), Амарти (90+5)