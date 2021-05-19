  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Месть за финал. Челси - Лестер 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месть за финал. Челси - Лестер 2:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Челси - Лестер, чемпионат Англии, 19 мая 2021

Месть за финал. Челси - Лестер 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Три дня назад эти команды соревновались в финале за Кубок Англии, на этот раз они решали судьбу путевки в Лигу Чемпионов. Если в субботу удача была на стороне Лестера, то сейчас Челси сумел-таки взять реванш, хотя Тимо Вернеру традиционно не везло. И все же немец сделал свой вклад в итоговую победу, именно он заработал пенальти, который реализовал Жоржиньо. Челси вышел на третье место, Лестер - четвертый, но команда Брендана Роджерса может пропустить вперед Ливерпуль, если тот обыгрывает Бернли. Вашему вниманию видео обзор матча Челси - Лестер.

Английская Премьер-лига. 37-й тур
Челси - Лестер 2:1
Голы: Рюдигер 47, Жоржиньо 66 пен. - Ихеаначо 76

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...