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Месть за финал. Челси - Лестер 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Челси - Лестер, чемпионат Англии, 19 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три дня назад эти команды соревновались в финале за Кубок Англии, на этот раз они решали судьбу путевки в Лигу Чемпионов. Если в субботу удача была на стороне Лестера, то сейчас Челси сумел-таки взять реванш, хотя Тимо Вернеру традиционно не везло. И все же немец сделал свой вклад в итоговую победу, именно он заработал пенальти, который реализовал Жоржиньо. Челси вышел на третье место, Лестер - четвертый, но команда Брендана Роджерса может пропустить вперед Ливерпуль, если тот обыгрывает Бернли. Вашему вниманию видео обзор матча Челси - Лестер.
Английская Премьер-лига. 37-й тур
Челси - Лестер 2:1
Голы: Рюдигер 47, Жоржиньо 66 пен. - Ихеаначо 76
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