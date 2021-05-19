Месть за финал. Челси - Лестер 2:1. Видео голов и обзор матча

Три дня назад эти команды соревновались в финале за Кубок Англии, на этот раз они решали судьбу путевки в Лигу Чемпионов. Если в субботу удача была на стороне Лестера, то сейчас Челси сумел-таки взять реванш, хотя Тимо Вернеру традиционно не везло. И все же немец сделал свой вклад в итоговую победу, именно он заработал пенальти, который реализовал Жоржиньо. Челси вышел на третье место, Лестер - четвертый, но команда Брендана Роджерса может пропустить вперед Ливерпуль, если тот обыгрывает Бернли. Вашему вниманию видео обзор матча Челси - Лестер.

Английская Премьер-лига. 37-й тур

Челси - Лестер 2:1

Голы: Рюдигер 47, Жоржиньо 66 пен. - Ихеаначо 76