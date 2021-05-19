Тренировочный режим. Брайтон - Манчестер Сити 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Брайтон - Манчестер Сити, которые встречались в 37-м туре английской Премьер-лиги. Команда Гвардиолы уже чемпион, поэтому может спокойно готовиться к финалу Лиги Чемпионов. Сначала все складывалось хорошо, даже несмотря на удаление Канселу. Но все же Брайтон нашел ключи к воротам Эдерсона и в конце концов добыл почетную победу. Александр Зинченко отыграл весь матч

Английская Премьер-лига. 37-й тур

Брайтон - Манчестер Сити 3:2

Голы: Троссар 50, Вебстер 72, Берн 76 - Гюндоган 2, Фоден 48