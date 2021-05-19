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Тренировочный режим. Брайтон - Манчестер Сити 3:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Брайтон - Манчестер Сити, чемпионат Англии, 19 мая 2021

Тренировочный режим. Брайтон - Манчестер Сити 3:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Брайтон - Манчестер Сити, которые встречались в 37-м туре английской Премьер-лиги. Команда Гвардиолы уже чемпион, поэтому может спокойно готовиться к финалу Лиги Чемпионов. Сначала все складывалось хорошо, даже несмотря на удаление Канселу. Но все же Брайтон нашел ключи к воротам Эдерсона и в конце концов добыл почетную победу. Александр Зинченко отыграл весь матч

Английская Премьер-лига. 37-й тур
Брайтон - Манчестер Сити 3:2
Голы: Троссар 50, Вебстер 72, Берн 76 - Гюндоган 2, Фоден 48

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В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Александр Зинченко
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