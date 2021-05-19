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Поздравил Кантона голом в его стиле. ВИДЕО, как Кавани перебросил голкипера издали

Англия
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Эдинсон Кавани демонстрирует свое мастерство

Поздравил Кантона голом в его стиле. ВИДЕО, как Кавани перебросил голкипера издали

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник, 18 мая, стало известно, что легендарный форвард МЮ Эрик Кантона включен в зал славы АПЛ. А уже вечером нынешний игрок красных дьяволов - Эдинсон Кавани - забил в ворота Фулхэма в стиле француза. Уругваец получил пас от Давида Де Хеа и мгновенно сориентировался в ситуации и перебросил Альфонсо Ареоля.

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Сразу же вспомнился гол, который Кантона забил в 1996-м. Конечно, удар Кавани не такой техничный, как у Эрика, но все же, согласитесь, сходство есть.

Матч МЮ в итоге не выиграл, позволив котеджерам отыграться. Впрочем, на позиции обоих это уже никак не повлияет - команда Сульшера финиширует второй, Фулхэм вылетел в Чемпионшип.

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В статье: Эдинсон Кавани Эрик Кантона Манчестер Юнайтед лучшие голы
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