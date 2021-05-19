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Сердце Челси, диспетчер Челси: объявлен пятый футболист, который вошел в Зал славы АПЛ
Легенда "синих"
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 19 мая, экс-футболист лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард вошел в Зал славы Английской Премьер-лиги – об этом сообщил официальный сайт первенства.
Трехкратный чемпион Англии забил 177 голов за время своих выступлений в "Вест Хэм Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити", что является рекордом среди всех полузащитников в истории турнира. Фрэнк – лучший бомбардир в истории "Челси" (211 мячей). Только 4 футболиста провели больше голов в АПЛ, чем Фрэнк (Алан Ширер, Уэйн Руни, Энди Коул и Серхио Агуэро). Лэмпс – рекордсмен по количеству "автографов" из-за пределов штрафной площадки (41).
Таким образом, Лэмпард присоединяется к Ширеру, Тьерри Анри, Эрику Кантоне и Рою Кину.
A midfielder widely regarded as one of the best of his generation, viewed as a hero among @ChelseaFC fans and respected across the footballing divide— Premier League (@premierleague) May 19, 2021
???? Frank Lampard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/EBZYOdVGjD
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