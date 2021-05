Сердце Челси, диспетчер Челси: объявлен пятый футболист, который вошел в Зал славы АПЛ

Сегодня, 19 мая, экс-футболист лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард вошел в Зал славы Английской Премьер-лиги – об этом сообщил официальный сайт первенства.

Трехкратный чемпион Англии забил 177 голов за время своих выступлений в "Вест Хэм Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити", что является рекордом среди всех полузащитников в истории турнира. Фрэнк – лучший бомбардир в истории "Челси" (211 мячей). Только 4 футболиста провели больше голов в АПЛ, чем Фрэнк (Алан Ширер, Уэйн Руни, Энди Коул и Серхио Агуэро). Лэмпс – рекордсмен по количеству "автографов" из-за пределов штрафной площадки (41).

Таким образом, Лэмпард присоединяется к Ширеру, Тьерри Анри, Эрику Кантоне и Рою Кину.

