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Сердце Челси, диспетчер Челси: объявлен пятый футболист, который вошел в Зал славы АПЛ

Англия
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Легенда "синих"

Сердце Челси, диспетчер Челси: объявлен пятый футболист, который вошел в Зал славы АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 19 мая, экс-футболист лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард вошел в Зал славы Английской Премьер-лиги – об этом сообщил официальный сайт первенства.

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Трехкратный чемпион Англии забил 177 голов за время своих выступлений в "Вест Хэм Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити", что является рекордом среди всех полузащитников в истории турнира. Фрэнк – лучший бомбардир в истории "Челси" (211 мячей). Только 4 футболиста провели больше голов в АПЛ, чем Фрэнк (Алан Ширер, Уэйн Руни, Энди Коул и Серхио Агуэро). Лэмпс – рекордсмен по количеству "автографов" из-за пределов штрафной площадки (41).

Таким образом, Лэмпард присоединяется к Ширеру, Тьерри Анри, Эрику Кантоне и Рою Кину.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
Premier League

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