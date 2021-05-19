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Как Погба разозлил Моуриньо и чем особенная жена хавбека Манчестер Юнайтед
Малоизвестные факты о популярном игроке
Скріншот із каналу ФОЛСТЕН
На этот раз вы больше узнаете о буднях и праздниках звездного полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Влогер Фолстен выяснил интересные факты из биографии семьи Погба, с кем из футбольного то и нефутбольного мира дружит игрок сборной Франции, как он живет и сколько машин можно приобрести на 2 млн евро (по версии Поля).
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