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Робин ван Перси поздравил Бруну Фернандеша

Англия
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Ранее игрок получил награду лучшему игроку сезона

Робин ван Перси поздравил Бруну Фернандеша

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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси поздравил Бруну Фернандеша, который был признан лучшим игроком манкунианцев в сезоне-2020/2021 по версии болельщиков.

"Вполне заслуженно, что за игрок! Мгновенный эффект с момента прихода в клуб", — написал ван Перси в своём "твиттере".

Бруну Фернандеш второй год подряд получает эту награду. В нынешнем сезоне АПЛ Фернандеш провёл 36 матчей, забил 18 голов и стал автором 11 результативных передач.

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В статье: Робин ван Перси Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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