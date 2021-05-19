Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси поздравил Бруну Фернандеша, который был признан лучшим игроком манкунианцев в сезоне-2020/2021 по версии болельщиков.

"Вполне заслуженно, что за игрок! Мгновенный эффект с момента прихода в клуб", — написал ван Перси в своём "твиттере".

Well deserved, what a player ???????? Instant impact since the day he joined! https://t.co/nxpj7jxspo — Robin van Persie (@Persie_Official) May 18, 2021

Бруну Фернандеш второй год подряд получает эту награду. В нынешнем сезоне АПЛ Фернандеш провёл 36 матчей, забил 18 голов и стал автором 11 результативных передач.