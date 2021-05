Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси поздравил Бруну Фернандеша, который был признан лучшим игроком манкунианцев в сезоне-2020/2021 по версии болельщиков.

"Вполне заслуженно, что за игрок! Мгновенный эффект с момента прихода в клуб", — написал ван Перси в своём "твиттере".

Well deserved, what a player ???????? Instant impact since the day he joined! https://t.co/nxpj7jxspo