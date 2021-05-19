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Кейн назвал клуб, в который хотел бы перейти
Футболист отдает предпочтение клубу из Манчестера
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", пишет The Times.
По информации СМИ, Кейн хочет уйти в другой английский клуб. "Манчестер Сити" уже общался с представителями игрока. Сообщается, что он хотел уйти еще год назад, но руководству "Тотенхэма" удалось убедить его остаться.
27-летний нападающий в текущем сезоне провел 47 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах и забил 32 мяча при 16 голевых передачах.
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Комментарии (1)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
19.05.2021 в 16:55
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