Кейн назвал клуб, в который хотел бы перейти

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", пишет The Times.

По информации СМИ, Кейн хочет уйти в другой английский клуб. "Манчестер Сити" уже общался с представителями игрока. Сообщается, что он хотел уйти еще год назад, но руководству "Тотенхэма" удалось убедить его остаться.

27-летний нападающий в текущем сезоне провел 47 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах и забил 32 мяча при 16 голевых передачах.