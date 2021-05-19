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Кейн назвал клуб, в который хотел бы перейти

Англия
(2 голосов)

Футболист отдает предпочтение клубу из Манчестера

Кейн назвал клуб, в который хотел бы перейти

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", пишет The Times.

По информации СМИ, Кейн хочет уйти в другой английский клуб. "Манчестер Сити" уже общался с представителями игрока. Сообщается, что он хотел уйти еще год назад, но руководству "Тотенхэма" удалось убедить его остаться.

27-летний нападающий в текущем сезоне провел 47 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах и забил 32 мяча при 16 голевых передачах.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Комментарии (1)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
19.05.2021 в 16:55
Кстати, вполне реальный вариант. Финансы у клуба есть, смена Агуэро нужна. Британский паспорт ещё плюс.
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