Бывший нападающий "Арсенала" Деннис Бергкамп включен в Зал славы АПЛ, пишет пресс-служба турнира.

"Я горжусь, если люди говорят, что я был одним из первых легионеров, которые что-то добавили в английскую игру.

Премьер-лига определенно сделала меня лучше. С того момента, как я приехал в Англию, я воспринял английский менталитет и страсть к футболу, это подходило мне и моему стилю игры. Играя против хороших и сильных соперников, я постоянно совершенствовался и наслаждался каждой минутой", - приводит слова Бергкампа официальный сайт АПЛ.

Elegant, intelligent and the craftsman behind one of the most beautiful Premier League goals ever scored



????⚪️ Dennis Bergkamp is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/5Q6OftmoRQ