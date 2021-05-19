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Бергкамп включен в Зал славы АПЛ
Ранее туда вошёл и Лэмпард
Бергкамп
Бывший нападающий "Арсенала" Деннис Бергкамп включен в Зал славы АПЛ, пишет пресс-служба турнира.
"Я горжусь, если люди говорят, что я был одним из первых легионеров, которые что-то добавили в английскую игру.
Премьер-лига определенно сделала меня лучше. С того момента, как я приехал в Англию, я воспринял английский менталитет и страсть к футболу, это подходило мне и моему стилю игры. Играя против хороших и сильных соперников, я постоянно совершенствовался и наслаждался каждой минутой", - приводит слова Бергкампа официальный сайт АПЛ.
Elegant, intelligent and the craftsman behind one of the most beautiful Premier League goals ever scored— Premier League (@premierleague) May 19, 2021
????⚪️ Dennis Bergkamp is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/5Q6OftmoRQ
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