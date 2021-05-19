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Рой Кин вошел в Зал Славы Английской Премьер-Лиги

Англия
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Рой Кин вошел в Зал Славы Английской Премьер-Лиги

man utd

Новина українською

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" ирландец Рой Кин вошел в Зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ).

В 366 матчах в АПЛ полузащитник Рой Кин забил 39 голов и сделал 33 голевые передачи. В его активе 7 чемпионских титулов.

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Кин провел 12 сезонов в составе "Манчестер Юнайтед", выступал в клубе в 1993-2005 годах.

Ранее в Зал славы попали Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Фрэнк Лэмпард, а также Деннис Бергкамп.

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В статье: Рой Кин АПЛ Манчестер Юнайтед
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